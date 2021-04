Κοινωνία

Προσαγωγή του Μένιου Φουρθιώτη στην Ασφάλεια

Γιατί προσήχθη. Έρευνα της ΕΛΑΣ στο σπίτι του τηλεπαρουσιαστή.

Στην προσαγωγή του τηλεπαρουσιαστή Μένιου Φουρθιώτη και ακόμα δύο ατόμων προχώρησε η Ασφάλεια Αττικής, στο πλαίσιο έρευνας που είναι σε εξέλιξη με την εποπτεία εισαγγελέα, μετά τις καταγγελίες του δημοσιογράφου και εκδότη του Documento, Κώστα Βαξεβάνη, σύμφωνα με τις οποίες ο τηλεπαρουσιαστής εμπλέκεται σε «συμβόλαιο θανάτου» εναντίον του, ενώ σκηνοθέτησε τις επιθέσεις στο δικό του σπίτι, καθώς και για την επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ στη Νέα Ερυθραία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 οι κάλυκες που βρέθηκαν έξω απο το σπίτι του παρουσιαστή προέρχονται απο το ίδιο όπλο της συμπλοκής στην Νέα Ερυθραία

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του τηλεπαρουσιαστή στον Διόνυσο και στο κανάλι στα Μελίσσια, απ' όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κατασχεθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα αντικείμενα, για τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί αν ισχύουν οι καταγγελίες και αν οι υποθέσεις συνδέονται.

Οι άλλοι δύο προσαχθέντες βρίσκονται ήδη στην Δίωξη Εκβιαστών της Ασφάλειας στο Μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου εξετάζονται για τους πυροβολισμούς εναντίον των αστυνομικών στη Νέα Ερυθραία, καθώς και αν έχουν σχέση με τον Μένιο Φουρθιώτη. Πρόκειται για άτομα με ποινικό παρελθόν, για εκβιάσεις και άλλα αδικήματα.

