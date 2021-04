Πολιτική

Παπαδάκης στον ΑΝΤ1: ο Γιάννης Λαγός δεν επιλέχθηκε τυχαία για ευρωβουλευτής (βίντεο)

Τι είπε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής των Αιγύπτιων ψαράδων, για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Γιάννη Λαγού στις υποθέσεις που εκδικάστηκαν.

Για τη σύλληψη του ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής, Γιάννη Λαγού, στις Βρυξέλλες, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο συνήγορος πολιτικής αγωγής των Αιγύπτιων αλιεργατών, Κώστας Παπαδάκης.

Υπενθυμίζοντας πως ο Γιάννης Λαγός εμπλέκεται και στις τρεις βασικές υποθέσεις που συνεκδικάστηκαν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ή ήταν και αυτοτελώς κατηγορούμενος σε άλλη υπόθεση, όπως το περιστατικό στο “Συνεργείο” της Ηλιούπολης, ο κ. Παπαδάκης τόνισε πως «δεν είναι τυχαίο ότι επιλέχθηκε για να εκλεγεί ευρωβουλευτής στο ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής και να απολαύσει αυτήν την ασυλία», επισημαίνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη δράση της.

Σχολιάζοντας τις έρευνες για τον εντοπισμό του Χρήστου Παππά, υπενθύμισε τις «μεγαλοστομίες που ακούστηκαν τον Οκτώβριο» ότι δεν υπήρχε περίπτωση να φύγουν. Άφησε αιχμές για τις αστυνομικές Αρχές, που «έναν είχαν… και τον έχασαν».

Τέλος, ο κ. Παπαδάκης στηλίτευσε το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρωτοβουλία από το ελληνικό Δημόσιο για την καταβολή αποζημιώσεων στα θύματα της Χρυσής Αυγής.

