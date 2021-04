Κοινωνία

Σούρλας για ψευτογιατρό: “Κόλαφος” οι ιατροδικαστικές εκθέσεις (βίντεο)

Τι αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος έξι οικογενειών θυμάτων του ψευτογιατρού.

Μετά από 11 μήνες ανακρίσεων ολοκληρώθηκε η προδικαστική διαδικασία και τον Σεπτέμβριο αναμένεται η πολύκροτη δίκη του ψευτογιατρού, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος Στέλιος Σούρλας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο δικηγόρος των οικογενειών 6 θυμάτων τόνισε ότι και οι δύο ιατροδικαστικές εκθέσεις είναι "κόλαφος" για τον ψευτογιατρό καθώς συνδέουν άμεσα τον 47χρονο κατηγορούμενο με 12 ανθρωποκτονίες και απόπειρες ανθρωποκτονιών και 14 απάτες.

Ο Στέλιος Σούρλας έχει αναλάβει δύο ανθρωποκτονίες, 4 απόπειρες ανθρωποκτονιών και μια απάτη του ψευτογιατρού.

