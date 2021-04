Κόσμος

Εκλογές στην Αλβανία: Θρίαμβος Ράμα με αυτοδυναμία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αλβανό ομόλογό του και τον συνεχάρη για την εκλογική του νίκη.

Το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα είναι ο θριαμβευτής των βουλευτικών εκλογών στην Αλβανία.

Με καταμετρημένο πάνω από το 95% των ψήφων, αναδεικνύεται κυρίαρχο με ποσοστό 48,67% και εξασφαλίζει 74 από τις 140 έδρες του αλβανικού κοινοβουλίου, διαψεύδοντας τα exit polls.

Την ίδια ώρα, το Δημοκρατικό Κόμμα του Λουλζίμ Μπάσα, έρχεται δεύτερο με 39,4% και εξασφαλίζει 59 έδρες.

Η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ήταν 47,94%.

Ο Έντι Ράμα σε δηλώσεις του κάλεσε τους οπαδούς του σε πανηγυρική συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Σκέντερμπεη των Τιράνων, παρά τα απαγορευτικά μέτρα που ο ίδιος έχει λάβει για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Στις δηλώσεις του χαρακτήρισε τη νίκη του ως την “δυσκολότερη, τη μεγαλύτερη και την ομορφότερη” και εμφανίστηκε ενωτικός τείνοντας χείρα συνεργασίας στην αντιπολίτευση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ιλίρ Μέτα, αναγνώρισε το αποτέλεσμα ενώ ο πρώτος ξένος ηγέτης που την χαιρέτισε ήταν ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αλβανό ομόλογό του και τον συνεχάρη για την εκλογική του νίκη, ενώ συγχαρητήρια τηλεγραφήματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ και ο ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Λουίτζι Ντι Μάγιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Μεγάλης Τρίτης

Παλαιό Φάληρο: Αστυνομικοί περιγράφουν στον ΑΝΤ1 τον “αγώνα δρόμου” για 4χρονο ασθενή (βίντεο)

“Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ” επιστρέφει στον ΑΝΤ1