Αίγινα: Τον Σεπτέμβριο παραδίδεται ο υποθαλάσσιος αγωγός υδροδότησης (εικόνες)

Επίβλεψη του έργου πόντισης του αγωγού πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής πραγματοποίησε σήμερα επίβλεψη του έργου πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης της Αίγινας. Ο Γιώργος Πατούλης, συνοδευόμενος από την Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, τον Διευθυντή τεχνικών Έργων Πειραιά και Νήσων, Ευστράτιο Παγωτέλη και τον επιβλέποντα του έργου, Γεωργαλή Χρήστο, επισκέφθηκε τη νήσο Λαγούσα, στη θαλάσσια περιοχή της οποίας γίνεται η σύνδεση της 4ης και 5ης σωληνογραμμής 1.872 μέτρων καθώς και η πόντιση της 5ης σωληνογραμμής του αγωγού, ο οποίος θα εξασφαλίσει πόσιμο νερό στην Αίγινα.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, μοναδικό στην Ελλάδα καθώς συνδέει, μέσω Σαλαμίνας και από κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ μέσω υποθαλάσσιου αγωγού 14,4 χιλιομέτρων σε βάθη μέχρι και 95 μέτρων, με ημερήσια παροχή νερού 21.500 κ.μ, ένα νησί, την Αίγινα. Ο αγωγός λύνει οριστικά το σημαντικό πρόβλημα της υδροδότησης του νησιού που μέχρι σήμερα τροφοδοτείται με μεταφορά νερού από υδροφόρα πλοία.

Το έργο, με συντονισμένες ενέργειες του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, από την αρχή της θητείας του, ξεμπλόκαρε και βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του. Το έργο, μαζί με μια σειρά σημαντικών έργων και υποδομών που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια, συμβάλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης της Αίγινας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο Περιφερειάρχης Αττικής, μέχρι αυτήν τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η πόντιση των 9,4 χιλιομέτρων από τα 14,4 συνολικά, ενώ σύμφωνα με τους ρυθμούς εξέλιξης το έργο αναμένεται τέλη Σεπτέμβρη - αρχές Οκτώβρη να έχει ολοκληρωθεί.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττική 2104-2020) με το ποσό των 21,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης επεσήμανε τα εξής: «Ένα εμβληματικό και καινοτόμο έργο μετά από συντονισμένες ενέργειές μας βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης του. Δίνουμε λύσεις σε ζωτικά ζητήματα των νησιών μας και συμβάλλουμε στην ενίσχυση των υποδομών τους. Πρόκειται για ένα έργο μοναδικό στην Ελλάδα ο σχεδιασμός του οποίου ξεκίνησε πριν από περίπου μια δεκαετία. Με συντονισμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες που αναλάβαμε από την αρχή της θητείας μας καταφέραμε να το ξεμπλοκάρουμε. Δώσαμε λύσεις και τώρα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του. Όπως ενημερωθήκαμε από τον ανάδοχο, τέλη Σεπτέμβρη - αρχές Οκτώβρη θα έχουμε νερό στο νησί της Αίγινας. Είναι ένα έργο πρωτοποριακό, ίσως από τα πιο δύσκολα που έχουνε εκτελεστεί στη χώρα και ίσως το πιο σημαντικό στο επίπεδο της υδροδότησης νησιωτικής περιοχής με υποθαλάσσιο αγωγό. Η σύνδεση της Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων και θα μειώσει το κόστος κατανάλωσης, πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ευπαθείς ομάδες. Σήμερα είδαμε στην επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε με την Αντιπεριφερειάρχη Νήσων την κα Μπόγρη, αλλά και τις υπηρεσίες επίβλεψης της Περιφέρειάς μας, τον κ. Παγωτέλη, αλλά και τα υπόλοιπα υπηρεσιακά στελέχη, πως ακριβώς συνδέεται και προχωρά το έργο από την 4η και 5η σωλήνα φτάνοντας πλέον 4 χιλιόμετρα μακριά από την Αίγινα. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί ο ανάδοχος ο κ. Κωνσταντινίδης με 140 εργαζομένους, πολλά πλοία, συνεχίζει αυτό το έργο που θα δώσει λύσεις τους κατοίκους της Αίγινας που επί πολλές δεκαετίες αντιμετώπιζαν προβλήματα στην υδροδότησή τους. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και θα υλοποιηθεί χωρίς καμία καθυστέρηση. Η Περιφέρεια Αττικής με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα και έργα στηρίζει την ανάπτυξη του νησιού».

Η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, υπογράμμισε: «Νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση που μετά από πολλά χρόνια, με τη δυνατή βούληση του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, μπαίνει σε φάση ολοκλήρωσης ένα σημαντικό έργο για την Αττική. Η παρούσα διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, αντιλαμβανόμενη τη μεγάλη σημασία του έργου για τους πολίτες της Αίγινας από τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων της με τη συνεχή παρακολούθηση του έργου κατάφερε να λύσει πολλά προβλήματα και έτσι να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ τις τεχνικές υπηρεσίες Πειραιά και Νήσων για τον υπέρμετρο ζήλο που έχουν επιδείξει για το έργο αυτό, τις εργατοώρες που έχουν αφιερώσει για την επίβλεψη του, καθώς και τον ανάδοχο του έργου για την καλή συνεργασία».

