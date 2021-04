Κοινωνία

ΕΚΑΒ: Το συγκινητικό βίντεο με τις ευχές για “Καλή Ανάσταση”

«Η φετινή Ανάσταση ας φωτίσει και ας αναδείξει τον δρόμο, για τη χαρμόσυνη έξοδο όλων μας από την πανδημία του κορονοϊού», υπογραμμίζει.

Με ένα συγκινητικό βίντεο, οι διασώστες, οι νοσηλευτές και οι γιατροί του ΕΚΑΒ εύχονται σε όλους «Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση».

«Η φετινή Ανάσταση ας φωτίσει και ας αναδείξει τον δρόμο, για τη χαρμόσυνη έξοδο όλων μας από την πανδημία του κορονοϊού», είναι το κεντρικό μήνυμα που στέλνουν.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό μήνυμα, «…και αυτό το Πάσχα οι διασώστες, οι νοσηλευτές και οι γιατροί του ΕΚΑΒ, θα είμαστε κοντά σας! 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα, στη πρώτη γραμμή της υγειονομικής μάχης…

Πιστοί στο καθήκον μας για τη παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, αλλά και για τη θωράκιση του κοινωνικού αγαθού της δωρεάν δημόσιας υγείας!

Μπορεί η σωματική και η ψυχολογική κούραση να είναι έκδηλη σε όλους μας, αλλά το ότι διανύουμε τη τελευταία και τη πιο ευαίσθητη διαδρομή αυτής της μακροχρόνιας, καθημερινής μάχης με τη πανδημία, μας δίνει ελπίδα… Είμαστε στην τελική ευθεία!

Η φετινή Ανάσταση ας φωτίσει και ας αναδείξει τον δρόμο, για τη χαρμόσυνη έξοδο όλων μας από την πανδημία του κορονοϊού.

Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα!»

