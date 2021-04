Υγεία - Περιβάλλον

Ποιοι πετάνε εντελώς τη μάσκα

Νέες οδηγίες από το CDC για τους εμβολιασμένους.

Οι πολίτες στις ΗΠΑ που έχουν κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού δεν χρειάζεται πλέον να φορούν μάσκα σε εξωτερικούς χώρους, εκτός εάν βρίσκονται ανάμεσα σε πλήθος κόσμου, ανακοίνωσε σήμερα το CDC.

«Αν είστε πλήρως εμβολιασμένοι και θέλετε να συμμετάσχετε σε μια μικρή συγκέντρωση με άτομα εμβολιασμένα και μη εμβολιασμένα, επιστημονικά δεδομένα δείχνουν πως μπορείτε να το κάνετε με ασφάλεια, χωρίς μάσκα».

Αυτό δήλωσε η Ροσέλ Ουαλίνσκι, διευθύντρια του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), η κύρια ομοσπονδιακή υπηρεσία δημόσιας υγείας των ΗΠΑ.



«Ωστόσο, συνεχίζουμε να συνιστούμε να φοράτε μάσκα κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων και σε πολυσύχναστα μέρη, όπως σε γεμάτα γήπεδα ή συναυλίες», πρόσθεσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Ουαλίνσκι.

