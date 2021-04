Αθλητικά

AEK: Απαγόρευση μεταγραφών της επέβαλε η FIBA

Είναι η δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν που η FIBA επιβάλλει ποινή στην “Ένωση”.

Νέα ποινή απαγόρευσης μεταγραφών επέβαλε η FIBA στην ΚΑΕ ΑΕΚ. Η παγκόσμια ομοσπονδία ανακοίνωσε τη Μεγάλη Τρίτη το ban, λόγω οφειλών των “κιτρινόμαυρων” προς τον Χάρη Γιαννόπουλο, ο οποίος θήτευσε στην “Ένωση” το διάστημα 2018-2020.

Πλέον δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταγραφών στην ΑΕΚ, εξέλιξη που δεν προβληματίζει τους “κιτρινόμαυρους”, καθώς το θέμα αναμένεται να διευθετηθεί προσεχώς.

Υπενθυμίζεται ότι η ΚΑΕ ΑΕΚ είχε τιμωρηθεί και πάλι μέσα στη σεζόν με απαγόρευση μεταγραφών, αλλά είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να “σβηστούν” οι ποινές και να ολοκληρωθούν οι υποθέσεις των Κίνγκσλεϊ Μόουζες και Ντάριλ Μέικον.

