Αθλητικά

Ο Μαραντόνα πέθανε μόνος και αβοήθητος - “Καίει” τους γιατρούς το πόρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαριστικό είναι το πόρισμα της ομάδας των εμπειρογνωμόνων για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Η ομάδα των ειδικών ιατρικών ερευνητών που κλήθηκε να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Μαραντόνα, στα 60 του χρόνια, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έγιναν «εγκληματικά λάθη».

Τα νέα συνταρακτικά στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο τηλεοπτικός σταθμός «Todo Noticias», επικαλούμενος πηγές που πρόσκεινται στην ιατρική ομάδα, η οποία πραγματοποίησε την έρευνα.

Κι ενώ η έρευνα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί επισήμως στις 3 Μαΐου, από το ρεπορτάζ του συγκεκριμένου μέσου, προκύπτει ότι ο Ντιέγκο Μαραντόνα απεβίωσε από καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια και κίρρωση του ήπατος. Η ομάδα των ιατρών επιβεβαίωσε ότι η προϋπάρχουσα καρδιακή ανεπάρκεια προκάλεσε τον θάνατο του “Ντιεγκίτο”, ωστόσο, προκύπτει ότι δεν είχε υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις που θα έδειχναν τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Η διαφορά που υπάρχει σε σχέση με το αποτέλεσμα της αυτοψίας, αφορά στον ακριβή χρόνο του θανάτου του κορυφαίου κατά πολλούς ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Η ακριβής ώρα, λοιπόν, προσδιορίζεται ανάμεσα στις 4 έως τις 6 το πρωί της 25ης Νοεμβρίου, ενώ ο Μαραντόνα κοιμόταν και όχι στις 13:15, όπως πιστοποίησε ο πρώτος νοσηλευτής της ιατρικής ομάδας “Mas Vida”.

Με πιο απλά λόγια, υπάρχει πλήρης αντίθεση με τη μαρτυρία της νοσοκόμας, Νταϊάνα Μαντρίντ, η οποία είχε καταθέσει ότι ο Μαραντόνα ξύπνησε κανονικά, απάντησε στις ερωτήσεις της και πως προσπάθησε επί 45 λεπτά να τον επαναφέρει στην ζωή με μαλάξεις.

Το πόρισμα “καίει” τους θεράποντες ιατρούς Λεοπόλδο Λούκε και Αγουστίνα Κοσακόφ, οι οποίοι όπως φαίνεται δεν υπολόγισαν σωστά τα συμπτώματα του Μαραντόνα, ο οποίος είχε οιδήματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Σύμφωνα, μάλιστα, με τη μαρτυρία ενός εκ των προσωπικών του φρουρών, επί τρία 24ωρα κοιμόταν συνεχώς!

Είναι προφανές ότι οι θεράποντες ιατροί οφείλουν και θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τους λόγους που απομάκρυναν όλους τους υπόλοιπους νοσηλευτές και γιατί δεν επέτρεψαν στις νοσοκόμες να του χορηγούν τη συνταγογραφημένη αγωγή του στις προβλεπόμενες ώρες.

Στο πόρισμα, επίσης, αναφέρεται ότι αν και θα έπρεπε να το κάνει, ο Μαραντόνα δεν είχε ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένη διατροφή, ούτε του δόθηκε ένα προκαθορισμένο διατροφικό πλάνο ειδικά διαμορφωμένο για την κατάσταση της υγείας του από κάποιον διατροφολόγο.

Με βάση πάντα το ρεπορτάζ του σταθμού, από την έρευνα που έγινε προκύπτει ακόμη ότι ο Ντιεγκίτο πέθανε στον ύπνο, όντας μόνος στο δωμάτιο του, καθώς ήταν αδύνατο να τον ακούσει κάποιος από όσους έμεναν μαζί του, για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Ακόμη και το σπίτι που διέμενε, αναφέρεται στο σχετικό πόρισμα ότι ήταν ακατάλληλο για την θεραπεία του, καθώς στον όροφο όπου βρισκόταν δεν υπήρχε καν μπάνιο, ενώ δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να υπάρχει άμεσα και επείγουσα διακομιδή του σε νοσοκομείο. Όπως και το ασθενοφόρο που θα έπρεπε να υπάρχει σε 24ωρη βάση έξω από το σπίτι του, τη συγκεκριμένη μέρα απουσίαζε!

Η ομάδα των ιατρών κατέληξε στο συμπέρασμα, πως η βοήθεια που έλαβε ήταν «μάταιη και χωρίς εμπειρία», ενώ επιρρίπτει ευθύνες στους δύο θεράποντες ιατρούς του. Δεν είναι απίθανο να τους αποδοθούν οι κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με πιθανό δόλο, κάτι που εφόσον συμβεί και αποδειχθεί στο δικαστήριο, μπορεί να επιφέρει ποινές φυλάκισης από 15 έως 25 χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - “Κάντε το εμβόλιο”: Η νέα καμπάνια για τον εμβολιασμό (βίντεο)

Εκλογές στην Αλβανία: Θρίαμβος Ράμα με αυτοδυναμία

Walk for Wishes 2021 από το To Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)