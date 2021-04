Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης - Τσέλσι: Προβάδισμα για τελικό οι Λονδρέζοι

Η Τσέλσι απέσπασε ισοπαλία στη Μαδρίτη και απέκτησε πλεονέκτημα για την πρόκριση στον τελικό του Champions League.

Η Τσέλσι, η ομάδα που πριν από λίγο καιρό ελάχιστοι υπολόγιζαν ότι θα μπορούσε να προχωρήσει στο Champions League, έχει από το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης τον πρώτο λόγο για να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης, για πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2012 όταν και είχε κατακτήσει το τρόπαιο!

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ απέσπασε ισοπαλία με σκορ, 1-1, στη Μαδρίτη από την Ρεάλ, στον πρώτο ημιτελικό του Champions League και την προσεχή Τετάρτη στο «Στάμφορντ Μπριτζ» θα επιδιώξει να «υπερασπιστεί» το προβάδισμα που απέκτησε για να βρεθεί το βράδυ της 29ης Μαΐου στον τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Οι «μερένγκες», που σαφώς και διατηρούν ελπίδες για να ξεπεράσουν την εις βάρος τους κατάσταση, παρέμειναν αήττητοι για 18ο σερί ματς σε όλες τις διοργανώσεις, ωστόσο, σε οκτώ βράδια από σήμερα θα χρειαστούν νίκη στο Λονδίνο ή τουλάχιστον ισοπαλία με πάνω από ένα γκολ, για να προκριθούν στον τελικό.

Μπορεί η προϊστορία να μην είναι με το μέρος της Τσέλσι και να μετρά μόλις δύο προκρίσεις σε συνολικά επτά συμμετοχές της σε ημιτελικούς Champions League, όμως, το γκολ του Πούλισικ στο στο 14ο λεπτό ίσως ν΄ αποδειχθεί «χρυσό» στη ρεβάνς της 5ης Μαΐου. Ο Καρίμ Μπενζεμά με το 28ο εφετινό του γκολ με την φανέλα της Ρεάλ, έφερε το ματς στα ίσια στο 29΄, ενώ επτά λεπτά νωρίτερα ο Γάλλος στράικερ είχε σουτ στο δοκάρι.

Ήταν η 3η ισοπαλία για το συγκρότημα του Ζινεντίν Ζιντάν στα τέσσερα τελευταία ματς που έχει δώσει σε όλες τις διοργανώσεις, μετά τα ματς με Χετάφε και Μπέτις στη La Liga, ενώ οι Λονδρέζοι στην πρώτη του παρουσία στα ημιτελικά του θεσμού μετά από 7 χρόνια απέδειξαν ότι οι εκτός έδρας νίκες τους επί των Ατλέτικο Μαδρίτης και Πόρτο στις φάσεις των «16» και των «8» μόνο τυχαίες δεν ήταν.

