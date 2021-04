Πολιτική

Πενταμερής για το Κυπριακό: σε κρίσιμη φάση η διάσκεψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της Άτυπης Πενταμερούς στη Γενεύη. Συνάντηση Γκουτέρες - Τσαβούσογλου το μεσημέρι και διμερής με Δένδια.

Στις 11:00 το πρωί ώρα Κύπρου, (10 ώρα Ελβετίας) ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα της Άτυπης Πενταμερούς για το Κυπριακό, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στην Γενεύη.

Η Διάσκεψη θα ξεκινήσει με συνάντηση της ολομέλειας των συμμετεχόντων μερών και με εναρκτήριες αναφορές του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, των ηγετών των δύο κοινοτήτων και των Υπουργών Εξωτερικών των τριών εγγυητριών δυνάμεων. Θα ακολουθήσουν διμερείς συναντήσεις του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών με τα εμπλεκόμενα μέρη, στο κτήριο των ΗΕ, στη Γενεύη.

Συγκεκριμένα, με συμμετοχή 1 συν 5, ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις 3:00 μμ (ώρα Κύπρου) και μια ώρα αργότερα θα ακολουθήσει διμερής συνάντηση του με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκο Δένδια.

Στις 5:00 μμ (ώρα Κύπρου), ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Ντόμινικ Ράαμπ και μία ώρα αργότερα με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας κ. Ερσίν Τατάρ. Στις 7:00 μμ ο ΓΓ των ΗΕ θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Θα ακολουθήσει συνάντηση της ολομέλειας της διάσκεψης, στις 8μμ (ώρα Κύπρου) και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα παρακαθίσουν σε δείπνο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη ημέρα της Άτυπης Πενταμερούς, την Τρίτη 27/04, ο ΓΓ του ΟΗΕ είχε χωριστές συναντήσεις με τους κ.κ. Αναστασιάδη και Τατάρ, ενώ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συναντήθηκε και με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκο Δένδια. «Διαρκής και στενός ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου και επιβεβαίωση της πλήρους στήριξης για επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου» έγραψε στο Twitter μετά τη συνάντηση ο Νίκος Δένδιας.

Όλες οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο Intercontinental. Ακολούθως, παρατέθηκε δείπνο για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές που συμμετέχουν στην Διάσκεψη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο καιρός την Μεγάλη Τετάρτη: ζέστη, σκόνη και τοπικές βροχές

Μεγάλη Τετάρτη: τι τιμά σήμερα η Εκκλησία

“Καλημέρα Ελλάδα”: ο Γιώργος Παπαδάκης και η συγκίνηση για τα γενέθλια της εκπομπής (βίντεο)