Κοινωνία

ΔΟΥ Χολαργού: επίθεση με γκαζάκια

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες η συγκεκριμένη ΔΟΥ βρέθηκε στο στόχαστρο. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις των δραστών.

Επίθεση στη ΔΟΥ Χολαργού εξαπέλυσαν τα ξημερώματα άγνωστοι.

Οι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια, στην είσοδο του κτιρίου, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές η πρόσοψη της ΔΟΥ.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές και έφθασαν στο σημείο περιπολικά της Αστυνομίας, αλλά και πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κινήσεις των δραστών έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας του κτιρίου και ήδη το υλικό βρίσκεται στα εργαστήρια της Αστυνομίας.

Η συγκεκριμένη ΔΟΥ είχε αποτελέσει και στο παρελθόν στόχο επίθεσης και συγκεκριμένα στις 7 Μαρτίου.

