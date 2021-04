Life

“Καλημέρα Ελλάδα”: ο Γιώργος Παπαδάκης και η συγκίνηση για τα γενέθλια της εκπομπής (βίντεο)

Ορόσημο η σημερινή ημέρα για την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1. Το μήνυμα της τηλεθεάτριας και η συγκίνηση του Γιώργου Παπαδάκη.

Γενέθλια έχει σήμερα η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», με τον Γιώργο Παπαδάκη να μην κρύβει την συγκίνηση του, καθώς η εκπομπή που καθιέρωσε την πρωινή ενημερωτική ζώνη στην ελληνική τηλεόραση, βρίσκεται στον αέρα από τις 28 Απριλίου του 1992, βρίσκεται δηλαδή στο 31η συνεχόμενη χρονιά που βρίσκεται «στον αέρα».

Στην έναρξη της εκπομπής της Μεγάλης Τετάρτης, ο Γιώργος Παπαδάκης διάβασε ένα συγκινητικό μήνυμα από τηλεθεάτρια, η οποία έχει γεννηθεί σαν σήμερα.

Αμέσως μετά προβλήθηκε ένα μικρό βίντεο από παλαιές εκπομπές, με καλεσμένους μεταξύ άλλων τον Νίκο Ξανθόπουλο και την Αλίκη Βουγιουκλάκη και στη συνέχεια ο Γιώργος Παπαδάκης αναφέρθηκε στα πρόσωπα που συνάντησε και εκείνα με τα οποία συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την έναρξη της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα»:

