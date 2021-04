Κόσμος

Ινδία: Ισχυρός σεισμός προκάλεσε θύματα και ζημιές

Ισχυρή σεισμική δόνηση, ακολουθούμενη από αρκετούς μετασεισμούς, έπληξε σήμερα Τετάρτη το ομόσπονδο κράτος Ασάμ της Ινδίας (βορειοδυτικά), πανικοβάλλοντας πολλούς κατοίκους, που έσπευσαν να βγουν από τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,2 βαθμών και σημειώθηκε σε πολύ μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), ο σεισμός ήταν μεγέθους 6 βαθμών και σημειώθηκε σε βάθος σχεδόν 29 χιλιομέτρων. Σημειώθηκε στις 05:21 (ώρα Ελλάδας), κατά τη δεύτερη πηγή.

Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδίας έχει λάβει αναφορές για θύματα και σοβαρές υλικές ζημιές εξαιτίας του σεισμού, είπε στέλεχός της υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο σεισμός έρχεται μια δύσκολη περίοδο για την Ινδία, όπου αυξάνονται ραγδαία τα κρούσματα της Covid-19. Μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, η λεγόμενη «ινδική» παραλλαγή του νέου κορονοϊού βύθισε τη χώρα του 1,3 δισεκ. κατοίκων στο χάος.