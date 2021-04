Αθλητικά

Euro 2020: αυξημένος αριθμός παικτών στις αποστολές

Τα επικρατέστερα σενάρια, εν αναμονή των τελικών αποφάσεων για διεύρυνση των συνθέσεων των ομάδων.

Την περασμένη άνοιξη, στη μετά της πρώτης καραντίνας-περίοδο, όταν το ποδόσφαιρο είχε και οριστικά, πλέον, μπει στην εποχή του κορoνοϊού, μία απ' τις κυριότερες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να αποφευχθούν οι τραυματισμοί και η υπερκόπωση των ποδοσφαιριστών, λόγω της μεγάλης τους αποχής από την ενεργό δράση, ήταν η αύξηση του αριθμού των αλλαγών που έχουν δικαίωμα οι ομάδες να κάνουν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα (από 3 έγιναν 5).

Η επιτροπή των εθνικών ομάδων της UEFA, λοιπόν, θέλοντας να ακολουθήσει το ίδιο μοτίβο ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι, εισηγήθηκε σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα την αύξηση του αριθμού των ποδοσφαιριστών που κάθε συμμετέχουσα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χώρα έχει δικαίωμα να συμπεριλάβει στην αποστολή της. Η εν λόγω αλλαγή αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως από τη UEFA μέχρι το τέλος της εβδομάδας, γεγονός που θα σημαίνει ότι κάθε χώρα θα έχει δικαίωμα να συνθέσει αποστολή 26 ποδοσφαιριστών ενόψει του Euro του Ιουνίου (αντί 23 που είθισται μέχρι πρότινος).

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται μία μεγάλη ανάσα στα προπονητικά τιμ όλων των ομάδων, όχι μόνο επειδή θα μπορέσουν να χτίσουν τα πλάνα τους για τη διοργάνωση έχοντας στη διάθεσή τους περισσότερες επιλογές, αλλά κι επειδή θα μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα τη σωματική πίεση και το φόρτο της κούρασης που έχει προκαλέσει η φετινή εξουθενωτική σεζόν στους ποδοσφαιριστές.

