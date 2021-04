Κοινωνία

Lockdown: προς κατάργηση τα sms για τις μετακινήσεις

Η επιτροπή των λοιμωξιολόγων συνεδριάζει για τα sms στο 13033 και την απελευθέρωση των διαδημοτικών μετακινήσεων. Τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ έως το Πάσχα.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της εστίασης στις 3 Μαΐου και την απελευθέρωση των διαδημοτικών μετακινήσεων, ενώ φαίνεται πως πολύ κοντά είναι και η κατάργηση των SMS.

Η επιτροπή των λοιμωξιολόγων συνεδριάζει σήμερα και αυτά είναι μερικά από τα θέματα που αναμένεται να συζητήσουν, ενώ δεν αποκλείεται εντός της ημέρας ή το αργότερο έως την Παρασκευή να υπάρξουν και ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδημοτικές μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο τα Σαββατοκύριακα για σωματική άσκηση με τον κωδικό «6», ενώ τις καθημερινές επιτρέπονται οι μετακινήσεις από δήμο σε δήμο για αγορές από καταστήματα και επίσκεψη στα κομμωτήρια.

Όσον αφορά στην κατάργηση των sms φαίνεται ότι στο τραπέζι βρίσκονται δύο σενάρια: άμεση κατάργηση της υποχρέωσης αποστολής ή κατάργηση έως τις 15 Μαΐου όποτε και ανοίγει ο Τουρισμός.

«Για τις διαδημοτικές εκτιμώ ότι με το άνοιγμα της εστίασης είναι λογικό να αρθεί η απαγόρευση. Θα γίνουν ανακοινώσεις και γι΄αυτό» τόνισε χθες η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

Πώς λειτουργούν οι εκκλησίες

Με αυστηρά μέτρα θα λειτουργήσουν και οι εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Για τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα θα συνεχίσει να ισχύει η μέχρι σήμερα αναλογία του ενός ατόμου ανά 25m2 με τα υγειονομικά μέτρα, που ήδη ισχύουν (επαρκής αερισμός των χώρων, τήρηση αποστάσεων και κανόνων υγιεινής, αντισηψία χεριών, υποχρεωτική χρήση μάσκας). Επίσης, στους εξωτερικούς χώρους των ναών η αναλογία αυτή διαμορφώνεται σε ένα άτομο ανά 10m2, και πάντα με την τήρηση των κανόνων υγιεινής.

-Για τους πιστούς είναι υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους, ενώ για τους ιερείς, νεωκόρους, ιεροψάλτες και το λοιπό προσωπικό, που θα βρίσκεται εντός του ναού, είναι υποχρεωτική η διενέργεια τεστ.

- Σχετικά με τις ακολουθίες της Μεγάλης Παρασκευής σημειώνεται ότι α) η περιφορά του Επιταφίου θα γίνει μόνο στον προαύλιο χώρο των ναών, χωρίς να ακολουθεί πομπή πιστών, ενώ β) το προσκύνημα του Επιταφίου θα γίνει εκτός του ναού, και πάντα με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων (όπως τήρηση αποστάσεων, υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας και τους λοιπούς περιορισμούς.

Το πρόγραμμα των λειτουργιών τη Μεγάλη Εβδομάδα

Μεγάλη Τετάρτη: 18:30

Μεγάλη Πέμπτη (Ακολουθία του Μυστικού Δείπνου και των Παθών): 17:30

Μεγάλη Παρασκευή (Ακολουθία του Επιταφίου): 18:00

Μεγάλο Σάββατο (Ακολουθία της Αναστάσεως): 21:00

Κυριακή του Πάσχα (Μέγας Εσπερινός της Αγάπης): 18:30

Κυριακή του Πάσχα: πώς και πόσοι θα γιορτάσουμε

Την Κυριακή του Πάσχα θα έχουμε τη δυνατότητα να καθίσουμε στο πασχαλινό τραπέζι με τα μέλη μιας ακόμα οικογένειας. Σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί δε θα πρέπει τα άτομα να ξεπερνούν τα εννέα αν το τραπέζι στρωθεί σε εσωτερικό χώρο και τα 12 αν πρόκειται για υπαίθριο χώρο.

Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, συστήνεται η διενέργεια προηγούμενου οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ σε όσους συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις αυτές.

Μετακινήσεις εκτός νομού

Μέχρι τις 15 Μαΐου απαγορεύονται οι υπερτοπικές μετακινήσεις, με εξαίρεση μόνο τους παρακάτω 4 λόγους:

Η μετακίνηση για λόγους υγείας επιτρέπεται μόνο προς δημόσια δομή υγείας, η οποία θα πρέπει να πιστοποιείται από έγγραφο της ίδιας της δομής. Επίσης, η μετακίνηση επιτρέπεται μόνο για εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας, σε κηδεία (με SMS με κωδικό 5 και α) ληξιαρχική πράξη θανάτου και, β) άδεια ταφής), διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, με τα απαραίτητα έγγραφα. Διευκρινίζεται, ακόμη, ότι δεν επιτρέπεται η συνδυαστική χρήση βεβαίωσης μετακίνησης για λόγους εργασίας και Ε1 για εφάπαξ μετάβαση σε μόνιμη κατοικία.

Τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται

Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου 1, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας Αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

Ειδικώς στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας Αρχής διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. Η παρούσα παράγραφος καταλαμβάνει και τα πρόσωπα της παρ. 1 και δύναται να επιβληθεί σωρευτικώς με την κύρωση της παρ. 1.