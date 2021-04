Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβολιασμός ατόμων 30-39 ετών: “φρενίτιδα” για τα ραντεβού

Εντυπωσιακός είναι ο αριθμός των πολιτών που έσπευσαν, τις πρώτες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας, να κλείσουν ραντεβού. Πότε θα εμβολιαστούν οι πολίτες κάτω των 30 ετών.

«Δεν είναι μακριά ο εμβολιασμός για τους κάτω των 30 ετών», τόνισε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, ενώ στάθηκε στον σημαντικό αριθμό των πολιτών της κατηγορίας 30-39 ετών που έσπευσαν να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό με το σκεύασμα της AstraZeneca.

Μιλώντας στο Action24, κυρίως για την πορεία των εμβολιασμών στη χώρα μας, ο υφυπουργός τόνισε τα εξής: «Περίπου 100.000 είναι πολίτες 30-39 ετών που έκλεισαν ραντεβού για εμβολιασμό».

Ξεκαθαρίζοντας ότι «κανείς δε θα μείνει ανεμβολίαστος», εκτίμησε ότι στα τέσσερα εκατομμύρια θα ανέλθει ο αριθμός των πολιτών που θα έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση μέχρι τον Μάιο.

«Πιστεύω ότι τον Ιούνιο θα έρθουν τα ραντεβού για τους κάτω των 30», συμπλήρωσε.

Δείτε τι είπε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο πρώτος της εν λόγω ηλικιακής κατηγορίας που εμβολιάστηκε την Μεγάλη Τετάρητ στην Θεσσαλονίκη:





