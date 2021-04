Κοινωνία

Καιρός - Τάσος Αρνιακός: Πάσχα με μίνι καύσωνα! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκαρφαλώνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα ο υδράργυρος. Κορυφώνεται ανήμερα το Πάσχα η ζέστη. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.

Αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, καθώς συνεχίζεται η ανοιξιάτικη επέλαση με ηλιοφάνεια, η οποία κλονίζεται από συννεφιά και αφρικανική σκόνη.

Όπως προέβλεψε ο Τάσος Αρνιακός στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», δεν αποκλείονται τοπικές λασποψιχάλες στη βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα συνεχίζει ανοδικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με ένταση στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ.

Ανήμερα το Πάσχα περιμένουμε κορύφωση της ζέστης που θα φθάσει ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παράκτιες περιοχές θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία.