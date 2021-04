Κόσμος

ΗΠΑ: Τρίχρονος σκοτώθηκε από πυρά στο πάρτι γενεθλίων του

Θρήνος από την δολοφονική επίθεση. Αμοιβή για πληροφορίες δίνει η Αστυνομία.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναζητά πληροφορίες για τη δολοφονία ενός αγοριού 3 ετών που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στο πάρτι γενεθλίων του στη Φλόριντα. Ο Ιλάιζα Λαφράνς πιθανότατα χτυπήθηκε από μια αδέσποτη σφαίρα το Σάββατο στο τέλος του πάρτι στα προάστια του Μαϊάμι, όταν άτομα «εξοπλισμένα με πολλά ημιαυτόματα όπλα, συμπεριλαμβανομένου ενός τουφεκίου» άνοιξαν πυρ προς το σπίτι, καθώς οι γονείς του και άλλα μέλη της οικογένειάς του «καθάριζαν τον κήπο», είπε η αστυνομία. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα χρήματα που προσφέρουν οι Αρχές σε όποιον δώσει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην σύλληψη των δραστών ανέρχονται σε 15.000 δολάρια. Ο Ιλάιζα, γιόρταζε τα γενέθλιά του μαζί με άλλο ένα παιδί,.

Βίντεο από το πάρτι γενεθλίων δείχνουν τα μικρά παιδιά να διασκεδάζουν στην πισίνα του σπιτιού, και να περιβάλλονται από πολύχρωμα μπαλόνια, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ειδοποίησης ShotSpotter, μια ακουστική τεχνολογία που μπορεί να ανιχνεύσει πυροβολισμούς και η οποία είναι εγκατεστημένη σε σχεδόν εκατό αμερικανικές πόλεις.

Μια 21χρονη γυναίκα τραυματίστηκε επίσης από τα πυρά. Οι αστυνομικοί βρήκαν περισσότερους από εξήντα κάλυκες στο σημείο.

«Είμαι πραγματικά συντετριμμένος, είμαι αηδιασμένος», δήλωσε ο Αλφρέντο Ραμίρες, αρχηγός της αστυνομίας του Μαϊάμι-Ντέιντ, υποσχόμενος να εντοπίσει τους δράστες αυτού του εγκλήματος.

