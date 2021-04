Πολιτισμός

Αίγυπτος: “Φως” σε εκατοντάδες αρχαίους τάφους (εικόνες)

Δεν σταματούν να προκαλούν δέος οι ανεξάντλητες αρχαιολογικές ανακαλύψεις σε όλη την αιγυπτιακή επικράτεια.

Πάνω από 100 τάφους ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι σε σημείο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στο Δέλτα του Νείλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Κάποιοι από τους τάφους, που βρέθηκαν σε μια απόσταση περίπου 150χλμ από το Κάιρο, είχαν και λείψανα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, μεταξύ των τάφων είναι και 68 οβάλ που ανήκουν στην Προδυναστική περίοδο, που χρονολογείται στο 6000-3150 πΧ.

Βρέθηκαν επίσης και 37 τριγωνικού σχήματος από την αρχαία περίοδο που ονομάζεται Δεύτερη Ενδιάμεση (1782-1570 πΧ)

Οι υπόλοιποι πέντε τάφοι χρονολογούνται την περίοδο Νακάντα ΙΙΙ, μεταξύ δηλαδή 3200-3000 πΧ.

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν οστά από ενήλικες και παιδιά, συνοδευτικά κηδειών και κεραμικά, μέσα στους τάφους.

Η ανακάλυψη είναι μία από τις τελευταίες που έχουν γίνει τα πρόσφατα χρόνια στην Αίγυπτο, που ευελπιστεί να αναβιώσει τον τουριστικό τομέα της, ο οποίος έχει πληγεί από την επανάσταση του 2011 και έπειτα από την επιδημία του κορονοϊού.

