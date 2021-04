Κόσμος

Κυριακίδου για εμβόλιο AstraZeneca: αδιαπραγμάτευτη η ασφάλεια του

Τι λέει η Επίτροπος Υγείας στην εκπομπή "Καλήμερα Ελλάδα" για τις διαφορετικές προσεγγίσεις από χώρα σε χώρα. Πόσα εμβόλια έχουν γίνει στην ΕΕ

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλλα Κυριακίδου.

Σχετικά με τις επιφυλάξεις που υπήρξαν από διάφορες χώρες για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού και την σύγχυση που προκλήθηκε από τις θέσεις Αρχών όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, είπε ότι «προφανώς υπάρχει σύγχυση από τις διατυπώσεις και τις θέσεις που υπάρχουν, για αυτό έχω στείλει επιστολές στους Υπ. Υγείας και ζητώ καλύτερο συντονισμό».

Σημείωσε ότι «ο εμβολιασμός είναι εθνική αρμοδιότητα και οι διαφορετικές προσεγγίσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ προκαλούν κάποια σύγχυση. Εμείς στην ΕΕ έχουμε τέσσερα εμβόλια στο χαρτοφυλάκιο μας, είναι και τα τέσσερα ασφαλή και αποτελεσματικά, έχουν όλα εγκριθεί από τις Αρχές. Αυτά τα τέσσερα εμβόλια θα παραμείνουν στο χαρτοφυλάκιο μας αυτόν τον χρόνο. Το εμβόλιο της AstraZeneca είναι βασικό για να προχωρήσει ο εμβολιασμός του πληθυσμού και να επιτευχθεί η επαναφορά στην κανονικότητα, αναφέροντας ότι «το καλύτερο εμβόλιο είναι αυτό που μπορείς να κάνεις πιο γρήγορα».

«Η ασφάλεια των εμβολίων είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη και αυτό είναι που μετρά για εμάς και χτίζει την εμπιστοσύνη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει εκδώσει πριν μια εβδομάδα οδηγίες προς όλα τα κράτη μέλη για όσα ισχύουν για διαφορετικές περιπτώσεις. Τα κράτη μέλη δεν ακολουθούν όλα τις ίδιες προσεγγίσεις. Έχει τεράστια σημασία να μείνουμε στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν την ασφάλεια ων εμβολίων. Θα θέλαμε όλα τα κράτη μέλη να ακολουθούν κοινή γραμμή», επεσήμανε η κ. Κυριακίδου.

Όπως επεσήμανε η Επίτροπος Υγείας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διανεμηθεί πάνω από 190 εκ δόσεις και έχει εμβολιαστεί το 26% του πληθυσμού με την πρώτη δόση, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με πριν από ένα μήνα».









