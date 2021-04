Οικονομία

Μείωση ενοικίων τον Μάιο - Επιστρεπτέα 7 με κατ΄ εξαίρεση αίτηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση για παράταση της ρύθμισης για τα ενοίκια. Ποιους αφορά. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν επιπλέον στην Επιστρεπτέα προκαταβολή 7.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών:

«Συνεχίζεται και για τον μήνα Μάιο η ρύθμιση που προβλέπει πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα. Άμεσα ωφελούμενοι είναι το λιανεμπόριο, οι επιχειρήσεις εστίασης, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού, των μεταφορών και λοιπές επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα.

Η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία των εργαζόμενων που τίθενται σε αναστολή εργασίας τον μήνα Μάιο, καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Παράλληλα, με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 και οι επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος εντός της τεθείσας προθεσμίας (19η Απριλίου 2021), αλλά δήλωσαν στοιχεία στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντός της ίδιας προθεσμίας.

Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζεται το γεγονός ότι υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες αποκλείστηκαν από τη διαδικασία, επειδή εκ παραδρομής δεν υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρότι δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους στη σχετική εφαρμογή της πλατφόρμας “myBusinessSupport”».

Ειδήσεις σήμερα:

Lockdown: προς κατάργηση τα sms για τις μετακινήσεις

Κορονοϊός - Σκουτέλης: να συνεχιστούν τα μέτρα μέχρι να “πατήσουμε κάτω” τον ιό

Θεσσαλονίκη: διάρρηξη σε ψιλικατζίδικο με λεία 160000 ευρώ (βίντεο)