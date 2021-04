Οικονομία

Πάσχα σε βίλες και μονοκατοικίες: αύξηση ρεκόρ στις κρατήσεις

Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται ένα μεγάλο κύμα ιδιότυπου εσωτερικού τουρισμού. Ποιοι οι βασικοί προορισμοί εντός Αττικής.

Αύξηση που προσεγγίζει και το 100% παρουσιάζουν οι κρατήσεις σε βίλες και μονοκατοικίες για ενοικιάσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης στα νότια και ανατολικά προάστια της Αττικής, εν όψει Πάσχα.

«Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται ένα μεγάλο κύμα ιδιότυπου εσωτερικού τουρισμού με βασικούς προορισμούς τα νότια και ανατολικά προάστια της Αττικής. Λόγω των περιοριστικών μέτρων για το Πάσχα ένας μεγάλος αριθμός Αθηναίων επιλέγουν να περάσουν τις γιορτές σε βίλες και μονοκατοικίες με την κίνηση στις κρατήσεις να φτάνει ακόμα και το 100%», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νάσος Γαβαλάς, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Βραχυχρόνιας Διαχείρισης Ακινήτων και επικεφαλής της Mint.

Σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά «οι τιμές για κανονικές κατοικίες στις συγκεκριμένες περιοχές κυμαίνονται από 100 έως 200 ημερησίως και από 350 ευρώ και πάνω για τις βίλες». Σύμφωνα με τον κλάδο βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων οι γιορτές του Πάσχα φαίνεται να αποτελούν την αφετηρία μιας γενικότερης ανάκαμψης της τουριστικής κίνησης, όπως φαίνεται και από τα πρώτα στοιχεία των κρατήσεων για τον Μάιο και τον Ιούνιο.

«Προσβλέπουμε σε μια αρκετά καλύτερη καλοκαιρινή σεζόν σε σχέση με πέρσι τόσο στον εσωτερικό τουρισμό όσο και από τους ξένους επισκέπτες, για τους οποίους φαίνεται ότι η χώρα μας θα αποτελέσει βασική επιλογή διακοπών», τονίζει ο επικεφαλής της MINT, εταιρείας διαχείρισης ακινήτων μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων που διαχειρίζεται πάνω από 300 ακίνητα σε όλη της Ελλάδα.

