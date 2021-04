Οικονομία

Lockdown - Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: υπό αναμόρφωση το σύστημα των sms

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης για το άνοιγμα της εστίασης και τις μετακινήσεις. Τι είπε για τα γυμναστήρια.

Χωρίς περιορισμό στις μετακινήσεις θα λειτουργήσει από την ερχόμενη Δευτέρα 3 Μαΐου η εστίαση, όπως ξεκαθάρισε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Έκανε επίσης σαφές ότι, «δεν χρειάζεται η αποστολή sms για την εστίαση» και εξήγησε, αναφορικά με τον περιορισμό της κυκλοφορίας στις 23:00 ότι, «23:00 είναι η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Μετά τις 23:00 μόνο οι εργαζόμενοι μπορούν να κυκλοφορούν», καλώντας τους πολίτες να υπολογίζουν το χρόνο τους ώστε, στις 23:00 να έχουν φτάσει στα σπίτια τους.

Ερωτηθείς σχετικά με το αν στην εστίαση που ανοίγει τη Δευτέρα συμπεριλαμβάνονται και τα μπαρ, καθώς έχει προκύψει σύγχυση, είπε πως το θέμα των ΚΑΔ που θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα, καθώς και η χρήση του sms μετακίνησης, αποτελούν τα σημερινά υπό εξέταση θέματα της Επιτροπής.

«Όλο το σύστημα των sms είναι υπό αναμόρφωση, να περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις», σημείωσε σχετικά και είπε πως «στο τέλος της ημέρας θα υπάρξουν ανακοινώσεις» ξεκαθαρίζοντας ότι, «τη Δευτέρα θα είναι ξεκάθαρο το πώς θα λειτουργήσουν».

Το ίδιο είπε και για το ενδεχόμενο να λειτουργήσει και το λιανεμπόριο χωρίς την αποστολή sms, ότι δηλαδή «το θέμα είναι υπό αναμόρφωση», ζητώντας υπομονή μέχρι τις ανακοινώσεις.

Όσο αφορά στο θέμα των γυμναστηρίων επεσήμανε ότι, πρέπει «να περιμένουμε να ανοίξει η εστίαση, να δούμε το θέμα της διασποράς. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διασπορά, θα το περιμένουμε από τους επιστήμονες, που αυτήν τη στιγμή έχουν το νου της στο άνοιγμα της Δευτέρας».

Ερωτηθείς αν με το άνοιγμα του Τουρισμού θα υπάρξει πλήρης απελευθέρωση των μετακινήσεων, έκανε παράκληση να «δούμε» την επόμενη εβδομάδα που είναι «ένα βήμα».

«Είναι μεγάλη ευκαιρία να αποδείξει η Ελλάδα ότι είναι πρωταθλήτρια στην αντιμετώπιση του κορονοϊού», κατέληξε.

