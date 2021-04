Αθλητικά

NBA - Γιάννης Αντετοκούνμπο: μια “ανάσα” από το triple double

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους και παραμένουν στην τρίτη θέση της Ανατολής, έχοντας ως οδηγό του τον Giannis...

Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις του για το μαγικό πρωτάθλημα του ΝΒΑ το Μιλγουόκι καθώς τα ξημερώματα πέρασε από τη Σάρλοτ επικρατώντας των Χόρνετς με 114-104. Με αυτή τη νίκη τους οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 38-23 και παραμένουν στην τρίτη θέση της Ανατολής, πίσω από Μπρούκλιν (42-20) και Φιλαδέλφια (40-21).

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που έφτασε μια «ανάσα» από το triple double. Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους (9/15 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/5 βολές), 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 37 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλός ήταν και ο Μπρουκ Λόπεζ με 22 πόντους ενώ 17 πόντους είχε ο Κις Μίντλετον. Σε ότι αφορά στον Θανάση Αντετοκούνμπο, αγωνίστηκε για 1 λεπτό και είχε δύο άστοχα τρίποντα και 1 ριμπάουντ.

Για τους Χόρνετς, που έπεσαν στο 30-31 και καταλαμβάνουν την 8η θέση της Ανατολής, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντεβόντε Γκρέιαμ με 25 πόντους ενώ 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ είχε ο Μάιλς Μπρίτζες.

Επόμενος αγώνας για το Μιλγουόκι, τα ξημερώματα της Παρασκευής (03:00) στο Χιούστον πριν βρεθούν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Σικάγο.