Πολιτική

Τσίπρας στον ΑΝΤ1: πολιτικές αποφάσεις με πρόφαση την Επιτροπή - Γιατί να στείλω sms για να βγάλω βόλτα τον σκύλο μου;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια λάθη καταλόγισε στην Κυβέρνηση για την πανδημία. Τι είπε για το lockdown, τα εμβόλια, το ακαταδίωκτο, τον Τζανακόπουλο, τις εκκρεμείς συντάξεις και τις Πανελλαδικές.

«Δύσκολο Πάσχα και το φετινό, είναι το δεύτερο συνεχόμενο. έχουμε ανάγκη την αισιοδοξία, αλλά δεν είναι εύκολο να δημιουργήσει κανείς τεχνητή αισιοδοξία με βάσει όσα συμβαίνουν», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε ότι «το βασικό είναι να ξεκινήσουμε από την διαπίστωση και μετά να δούμε τις ευθύνες. Αυτό που είναι προβληματικό έως επικίνδυνο είναι ότι δεν έχει βγει ούτε μια φορά ο Πρωθυπουργός να πει ότι «αποτύχαμε». Το πρώτο εξάμηνο είχαμε 600 νεκρούς και το άλλο εξάμηνο είχαμε 10000 νεκρούς. Αν λοιπόν δεν διαπιστώνεις ότι κάτι δεν πάει καλά, με βάση τις διαπιστώσεις και έχοντας το πιο μακροχρόνιο lockdown στην Ευρώπη, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα και να πούμε τι έφταιξε. Αυτή η μακάβρια συνεχής σύγκριση με τον αριθμό των θανάτων σε σχέση με άλλες χώρες… δείχνει ότι τις τελευταίες 50 ημέρες η Ελλάδα είναι πρώτη σε συγκρίσεις για τους θανάτους ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού στην ΕΕ, πιο ψηλά από τις ΗΠΑ και κάνουμε συγκρίσεις και θρηνούμε για την Ινδία. Εδώ ποιος θα θρηνήσει;».

Για το ακαταδίωκτο των επιστημόνων, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «τους επιστήμονες τους έχει αμφισβητήσει η εργαλειοποίηση τους από την Κυβέρνηση. Δεν είναι υποτιμητικό να θεσπίζεται για αυτούς το ακαταδίωκτο; Σας έχει πει κανείς από αυτούς τους καθηγητές ότι δεν θέλει να λογοδοτήσει πουθενά. Όχι, αλλά επειδή πρέπει να καλυφθούν πολιτικά στελέχη, ήρθε η ρύθμιση. Πιστεύει κανείς ότι αποφασίζει ο Τσιόδρας; Αυτός παίρνει αποφάσεις;».

Συμπλήρωσε ότι «δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι μάλιστα δεν έχουν το ακαταδίωκτο, όπως ισχύει για τα μέλη της Επιτροπής».

Για την στάση της αντιπολίτευσης

«Όλη η αντιπολίτευση έχει δείξει στάση υπευθυνότητας. Δύο είναι τα κρίσιμα σημεία και σε αυτά έδωσε συναίνεση: στο πιο δύσκολο πράγμα που είναι ο περιορισμός των ελευθεριών των πολιτών, είπαμε ότι πρέπει να γίνει το lockdown και σύσσωμη η αντιπολίτευση έδωσε την μάχη για τον εμβολιασμό, για να πειστούν οι πολίτες», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας «Όμως τις αποφάσεις δεν τις παίρνει η αντιπολίτευση, αλλά η Κυβέρνηση. Ο κόσμος βλέπει ότι μπήκαμε στο lockdown με 900 κρούσματα και βγαίνουμε με 3000 κρούσματα, μπήκαμε με λίγους νεκρούς και βγαίνουμε με 90 νεκρούς την ημέρα, το ίδιο με τους διασωληνωμένους και τους ανθρώπους στα ράντζα».

Όπως συμπλήρωσε, «εμείς είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση εκεί όπου υπήρχε μεγάλη διασπορά του ιού, όπως στα μέσα μεταφοράς και τις εικόνες συνωστισμού εκεί. Μας είπαν ότι δεν υπάρχει μετάδοση του ιού εκεί. Αφήσαμε έτοιμο διαγωνισμό για 800 λεωφορεία και τον ακύρωσαν με το που ανέλαβαν την εξουσία. Εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν σοβαρές ευθύνες στον σχεδιασμό και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η πανδημία συνολικά».

Σε ότι αφορά το lockdown, ο κ. Τσίπρας επεσήμανε ότι «το εύκολο είναι να πεις ότι τα κλείνω. Το θέμα είναι να κάνεις στοχευμένες παρεμβάσεις. Εδώ τα έχουμε όλα κλειστά επί μήνες. Γιατί δεν μπορείς να καθίσεις στο καφενείο και πρέπει να συνωστίζεσαι στην πλατεία; Πρέπει να στείλεις sms για να βγάλεις το σκύλο σου βόλτα; Σε ποια άλλη χώρα γίνονται αυτά; Δεν συμβαίνει πουθενά στην Ευρώπη».

«Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε ο Πρωθυπουργός και για άλλη μια φορά μας είπε ότι πετύχαμε, ενώ είχαμε τα περισσότερα κρούσματα, ήμασταν στο υψηλότερο επίπεδο της πανδημίας, στις πιο άσχημες επιδόσεις της πανδημίας. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει «θα ανοίξω σε 15 μέρες». Ποιος σου είπε ότι θα είναι όλα εντάξει σε 15 ημέρες. Υπάρχει καμία επιτροπή που σου το είπε. Πρόφαση είναι η επιτροπή. Οι αποφάσεις είναι πολιτικές», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Προσέθεσε ότι «όποιος φοβάται την αλήθεια θα βρει μπροστά του το πρόβλημα. Πρέπει να βγούμε και να πούμε ότι αποτύχαμε. Όλη η Ευρώπη απέτυχε με την μέθοδο του ακορντεόν, να πούμε ότι πρέπει να ανοίξουμε γιατί δεν πάει άλλο, αλλά να τονίσουμε ότι ακόμη δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την πανδημία».

Σε ότι αφορά τον εμβολιασμό, ο κ. Τσίπρας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς κάνει κινήσεις υπέρ του εμβολιασμού και σημείωσε με νόημα «ανοιξε η πλατφόρμα επιτέλους για τους ανθρώπους 30-39 ετών, έστω για τα εμβόλια της AstraZeneca, για να «ξεστοκάρουμε» κιόλας και έσπευσε αυτή η γενιά να κλείσει ραντεβού, αυτή η γενιά που την στοχοποιούν και της ρίχνουν ευθύνες για τις συναθροίσεις και της κουνούν το δάχτυλο».

«Δυστυχώς δεν είχαμε την επάρκεια των εμβολίων για να μπορέσει γρήγορα να εμβολιαστεί ο κόσμος. Δυστυχώς δημιουργήθηκε ένα κλίμα αρνητικό για το εμβόλιο της AstraZeneca. Εδώ θα πω ότι υπάρχουν και οικονομικοί λόγοι και συμφέροντα από πίσω. Δεν μπορεί να έχει κάνει όλη η Βρετανία το εμβόλιο της AstraZeneca και να μην υπάρχει πρόβλημα και η Ευρώπη να έχει πρόβλημα. Όλα τα εμβόλια έχουν παρενέργειες, αλλά πρέπει να πούμε ότι η πιθανότητα για παρενέργειες από το εμβόλιο είναι πολύ μικρότερη από την πιθανότητα να κολλήσει κάποιος τον κορονοϊό», υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας.

Όπως συμπλήρωσε, «Όλο αυτό το μεγάλο διάστημα που ζούμε την τραγωδία αυτή στην χώρα έχουμε όλοι κριθεί αν είμαστε καιροσκόποι, αν λέμε το άσπρο μαύρο. Νομίζω αυτό που έχει αντιληφθεί ο κόσμος είναι μια πραγματική έγνοια και από μένα και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς για να βγούμε μια ώρα αρχύτερα από αυτήν την κρίση. Από τον Νοέμβριο είπα στον Πρωθυπουργό ότι αυτή η κρίση δεν αντιμετωπίζεται με λύσεις τύπου «αποφασίζουμε και διατάσσουμε», αλλά απαιτεί συναινέσεις και μάλιστα είχα προτείνει και κοινής αποδοχής υπουργό υγείας, αλλά δεν εισακούστηκα από την Κυβέρνηση».

«Πέρσι τον Ιούνη ο Πρωθυπουργός έλεγε όμορφα και ποιητικά λόγια για το τι θα συνέβαινε στην οικονομία, αλλά έσπειρε χιλιάδες τουρίστες και θέρισε πολλά κρούσματα και τώρα έχουμε μια οικονομία παγωμένη. Η ανεμελιά του κ. Μητσοτάκη είναι χαρακτηριστικό της στάσης του από την πρώτη στιγμή της πανδημίας μέχρι σήμερα. Του είχα προτείνει μια σειρά από πράγματα για τις διαπραγματεύσεις όχι με μια, αλλά με περισσότερες εταιρείες για το εμβόλιο – θέμα που οδηγήθηκε σε ναυάγιο της ΕΕ – και για φαρμακευτικά σκευάσματα για τον κορονοϊό που θα μπορούσαν να περιορίσουν τους κινδύνους, καθώς δεν είναι μόνο τα εμβόλια. Δεν μπορεί φάρμακα να δίνονται μόνο σε VIP ασθενείς ή σε τυχερούς που πάνε σε νοσοκομεία που κάνουν πειραματικές έρευνες», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

Σε ότι αφορά την πολιτική αντιπαράθεση και τους χαρακτηρισμούς, είπε «Νομίζω ότι υπήρξαν και χειρότερες στιγμές στην πολιτική ζωή του τόπου. Το κρίσιμο δεν είναι οι χαρακτηρισμοί, αλλά να δούμε πως θα μπορούσαμε να έχουμε σώσει ζωές. Αυτό που ζούμε είναι μια τραγωδία δίχως τέλος. Δεν πρέπει να συνηθίσουμε αυτή την απώλεια της ανθρώπινης ζωής και αυτήν την «παγωμάρα» στην οικονομία».

Για την οικονομία

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι «Μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την Κυβέρνηση, βρήκαμε άδεια ταμεία. Αυτή η Κυβέρνηση έχει απείρως καλύτερες δυνατότητες από εμάς. Της αφήσαμε 37 δις ευρώ, είναι η μόνη κυβέρνηση που βρήκε γεμάτα ταμεία, έχει τα δεκάδες δις του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει την δυνατότητα του φθηνού δανεισμού από την ΕΚΤ, έχει την ευχέρεια να μην παράγει πλεονάσματα στον προϋπολογισμό. Αυτές τις μεγάλες δυνατότητες δεν πρέπει να της χαραμίσει και κυρίως δεν πρέπει να έχει έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό που να αφορά λίγες επιχειρήσεις και οικογένειες που έχουν πρόσβαση στον δανεισμό, αλλά θα πρέπει να αφορά όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Για την υπόθεση του Μένιου Φουρθιώτη ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε «είχαμε την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ και όσα συμβαίνουν τώρα. Εσείς είστε κ. Παπαδάκη 15 φορές πιο αναγνωρίσιμος και κυκλοφορείτε μόνος σας με την μηχανή σας. Η Κυβέρνηση δεν απαντά ποιος αποφάσισε για την φύλαξη του (σημ: εννοεί του Μένιου Φουρθιώτη), ενώ είχαμε και την καταγγελία του Κώστα Βαξεβάνη».

Για τον Δημήτρη Τζανακόπουλο

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «δεν υπάρχει κανένας πολίτης που ψηφίζει ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ που να διαφωνεί με αυτό που είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο οποίος μίλησε για τις εστίες διαφθοράς και παραεξουσίας που υπάρχουν μέσα στην Δημόσια Διοίκηση. Μήπως δεν γνωρίζετε ότι υπάρχει παραδικαστικό κύκλωμα ή ότι υπάρχει μέσα στην Αστυνομία κύκλωμα και σχέσεις με την νύχτα ή αυτό που βίωσα εγώ που στελέχη της δημόσιας διοίκησης μιλούσαν πρώτα με την τρόικα και μετά μαζί μου;».

«Ο κ. Μητσοτάκης πολλαπλασίασε τους μετακλητούς, αντί για επιτελικό κράτος έχει γίνει γιουρούσι στο δημόσιο. Έφτιαξε και νόμο για να αυξηθεί ο μισθός τους και για να μπορούν να προσληφθούν χωρίς πτυχίο. Και όταν ρωτήσαμε τον Βορίδη μας είπε «ε, τι, τους ξένους θα πάρουμε;», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Κάνοντας και αυτοκριτική, ο κ. Τσίπρας είπε «Λάθη κάναμε και εμείς. Από εδώ και πέρα μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα; Δεν μπορεί να βάζεις επικεφαλής στην ΕΡΤ τον άνθρωπο που ήταν επικεφαλής στο γραφείο τύπου σου. Κάναμε πρόταση να υπάρχει ηγεσία της ΕΡΤ που να βγαίνει με αυξημένη πλειοψηφία από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής και αρνήθηκε η ΝΔ».

Για τις εκκρεμείς συντάξεις

Για τις συντάξεις, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε 400.000 εκκρεμείς συντάξεις, τις φθάσαμε 107.000 και τώρα έχουν γίνει 450.000 οι εκκρεμείς συντάξεις. Γιατί έγινε αυτό; Είχαμε εμείς ξεκινήσει ένα πρόγραμμα με 5000 νέους επιστήμονες, εκ των οποίων 700 είχαν αναλάβει αυτήν την δουλειά στον ΕΦΚΑ. Με το που ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη του έδιωξε και τώρα έρχονται οι «τεχνοκράτες», οι «άριστοι» και λένε να πληρώνουν οι πολίτες «γρηγορόσημο», να πληρώνει σε λογιστές και δικηγόρους για να παίρνει την σύνταξη του. Δηλαδή, ο εκεί που του χρωστούσαν του συνταξιούχου, να του παίρνουν και το βόδι».

Ακόμη, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να θεσμοθετήσει την 13η σύνταξη, την οποία κατήργησε η Νέα Δημοκρατία, «και τώρα δεν μιλάει κανένας, ενώ το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη έχει τόσες συντάξεις εκκρεμείς».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στα παιδιά που δίνουν φέτος Πανελλήνιες Εξετάσεις, που όπως ανέφερε, «επί δύο χρόνια βίωσαν ένα τόσο δύσκολο πρόγραμμα λόγω του κορονοϊού και δεν είχαν την ευχέρεια να κάνουν μια φυσιολογική ζωή, μεσούσης της χρονιάς η Κυβέρνηση άλλαξε τον τρόπο εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να μείνουν 25000 εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εγώ κάνω έκκληση και θα το κάνω και στην Βουλή μετά από το Πάσχα, εγώ θέλω να καταργηθεί αυτό, αλλά είπαμε κυβέρνηση είναι άλλοι, όταν έρθουμε εμείς στην εξουσία θα το αλλάξουμε. Αλλά για τώρα, κάνω έκκληση να μην ισχύσει αυτό από την τρέχουσα χρονιά».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην κατακλείδα του, αφού ευχήθηκε σε όλους για το Πάσχα, είπε το μείζον για το επόμενο διάστημα είναι «Να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας αυτές τις κρίσιμες ημέρες που έρχονται, γιατί το κρίσιμο μέτωπο θα είναι η οικονομία, να δούμε πως θα μπορέσουν να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον στην χώρα αν ο κόσμος της εργασίας είναι ισοπεδωμένος και χωρίς δικαιοσύνη».

?

Μένιος Φουρθιώτης: Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του

Κορονοϊός - Εμβολιασμός ατόμων 30-39 ετών: “φρενίτιδα” για τα ραντεβού