Κοινωνία

Μένιος Φουρθιώτης: Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του

Τι προκύπτει από τις έρευνες της Αστυνομίας. Γιατί συνελήφθη ο παρουσιαστής.

Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του Μένιου Φουρθιώτη, ο οποίος βρισκόταν από χθες στη Δίωξη Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις έρευνες των Αρχών προέκυψε επαφή του παρουσιαστή, στο παρελθόν, με τους δύο ποινικούς, οι οποίοι επίσης προσήχθησαν χθες στο πλαίσιο έρευνας που είναι σε εξέλιξη με την εποπτεία εισαγγελέα, μετά τις καταγγελίες του δημοσιογράφου και εκδότη του Documento, Κώστα Βαξεβάνη, σύμφωνα με τις οποίες ο τηλεπαρουσιαστής εμπλέκεται σε «συμβόλαιο θανάτου» εναντίον του, ενώ σκηνοθέτησε τις επιθέσεις στο δικό του σπίτι, καθώς και για την επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ στη Νέα Ερυθραία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 οι κάλυκες που βρέθηκαν έξω απο το σπίτι του παρουσιαστή προέρχονται απο το ίδιο όπλο της συμπλοκής στην Νέα Ερυθραία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του τηλεπαρουσιαστή στον Διόνυσο και στο κανάλι στα Μελίσσια, απ' όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κατασχεθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα αντικείμενα, για τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί αν ισχύουν οι καταγγελίες και αν οι υποθέσεις συνδέονται.

Εντός της ημέρας τόσο ο Μένιος Φουρθιώτης, όσο και οι δύο ποινικοί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

