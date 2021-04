Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca: εξετάζεται η προσφυγή της Κομισόν

Η Κομισιόν προσέφυγε εναντίον της AstraZeneca κατηγορώντας την ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της, όπως αυτές προβλέπονταν στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει με τις Βρυξέλλες.

Ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του πρωτοδικείου των Βρυξελλών η εξέταση της προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναντίον της αγγλοσουηδικής φαρμακοβιομηχανίας AstraZeneca για τις καθυστερήσεις στην παράδοση των εμβολίων της κατά της covid-19 στην ΕΕ .

Η Κομισιόν προσέφυγε εναντίον της AstraZeneca κατηγορώντας την ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της, όπως αυτές προβλέπονταν στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει με τις Βρυξέλλες, για την παράδοση των δόσεων του εμβολίου της κατά της covid-19 στην ΕΕ και ότι δεν διέθετε ένα "αξιόπιστο" σχέδιο για να διασφαλίσει έγκαιρες παραδόσεις.

Οι δύο ακροάσεις που θα πραγματοποιηθούν για την υπόθεση είναι δημόσιες, ενώ η προσφυγή εξετάζεται βάσει μιας έκτακτης διαδικασίας, κάτι που σημαίνει ότι ενδέχεται να ολοκληρωθεί μέσα σε μερικές εβδομάδες, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

