Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Κομμωτές κούρεψαν άστεγους για το Πάσχα (εικόνες)

Η δράση πραγματοποιήθηκε ύστερα από την επιθυμία των κομμωτών να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε όσους διαβιούν στους δρόμους ως ελάχιστη πράξη φροντίδας και αλληλεγγύης.

Έξι κομμωτές από τέσσερα κομμωτήρια της Θεσσαλονίκης έπιασαν στα χέρια τα βαλιτσάκια με τις χτένες, τα ψαλίδια και τις ξυριστικές μηχανές για να κουρέψουν και να περιποιηθούν τους άστεγους, γυναίκες και άνδρες, που φιλοξενούνται στο υπνωτήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης ενόψει του Πάσχα.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, σε ανοιχτό χώρο μπροστά στο υπνωτήριο αστέγων που βρίσκεται επί της οδού Ανδρέου Γεωργίου 13, με όλα τα μέτρα τήρησης του κορονοϊού, ύστερα από την επιθυμία των κομμωτών να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε όσους διαβιούν στους δρόμους ως ελάχιστη πράξη φροντίδας και αλληλεγγύης.

Φανερά συγκινημένος ο κομμωτής Χρήστος Στάγκος, ο οποίος συμμετείχε στην πρωτοβουλία, δήλωσε πως αποφάσισε να κλείσει το κομμωτήριό του για λίγες ώρες προκειμένου να βρεθεί δίπλα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. «Όλοι μας έχουμε το δικαίωμα να είμαστε ίσοι. Ήρθαμε εδώ για να τους δώσουμε τη χαρά να νιώσουν όμορφα. Η Ανάσταση να μας κάνει να γίνουμε όλοι καλύτεροι άνθρωποι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης Χάρης Αηδονόπουλος, που οργάνωσε τη δράση, δήλωσε πως πρόκειται για μια δράση που κάνει τους ωφελούμενους του υπνωτηρίου «να αισθάνονται ισότιμοι γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Ισότιμη συμμετοχή σε κάθε έκβαση της καθημερινότητας». Πρόσθεσε, δε, πως η ίδια δράση θα επαναλαμβάνεται κάθε δίμηνο.

Στο Υπνωτήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης διανυκτερεύουν 61 ωφελούμενοι, ενώ σε άλλους τόσους παρέχονται οι υπηρεσίες από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων. Η πλειονότητα των αστέγων είναι ηλικίας από 55-65 ετών, αρκετοί από τους οποίους έχουν «πληγεί» τα προηγούμενα χρόνια από την οικονομική κρίση, σύμφωνα με τον κ. Αηδονόπουλο.