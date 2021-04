Ζώδια

Ζώδια από την Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις για το Πάσχα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό” αναφέρεται στο τρίγωνο Άρη – Πλούτωνα και την επ'ίδραση της Αφροδίτης.

Για καλές ημέρες αστρολογικά το Πάσχα έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε «ο Ερμής κάνει τρίγωνο με τον Πλούτωνα, ευνοώντας την επικοινωνία και τις νέες ιδέες, ενώ η Αφροδίτη θα μας κάνει να ανοίξουμε περισσότερο την καρδιά μας».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα έκανε αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο,

Δείτε τις προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα, εδώ:





Ειδήσεις σήμερα:

Τσίπρας στον ΑΝΤ1: πολιτικές αποφάσεις με πρόφαση την Επιτροπή - Γιατί να στείλω sms για να βγάλω βόλτα τον σκύλο μου;

“Καλημέρα Ελλάδα”: ο Γιώργος Παπαδάκης και η συγκίνηση για τα γενέθλια της εκπομπής (βίντεο)

Κορονοϊός - Σκουτέλης: να συνεχιστούν τα μέτρα μέχρι να “πατήσουμε κάτω” τον ιό