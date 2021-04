Πολιτική

Μητσοτάκης: το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρηγορότερο εμβόλιο

Όλα όσα συζήτησε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το στικάκι που της έδωσε και το μήνυμα για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού.

Το Ταμείο Ανάκαμψης, η επιχείρηση «Ελευθερία» αλλά και η σημασία των self test ήταν τα θέματα στα οποία επικεντρώθηκε η συζήτηση που είχαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο των μηνιαίων, ενημερωτικών συναντήσεών τους στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο πρωθυπουργός στο διάλογο που είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και της έδωσε ένα στικάκι με το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0». «Οι πόροι της Ευρώπης δεν πρέπει να σπαταληθούν, αλλά να διατεθούν για την ανάπτυξη της χώρας» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στη επιχείρηση «Ελευθερία» και στο άνοιγμα του εμβολιασμού στις παραγωγικές ηλικίες άνω των 30 ετών, ενώ έστειλε και ένα αισιόδοξο μήνυμα εν όψει Πάσχα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Επιπλέον αναφέρθηκε στη σημασία των self test.

«Ενθαρρύνω συμπολίτες μας να εμβολιαστούν το συντομότερο το δυνατόν. Το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρηγορότερο εμβόλιο» σημείωσε.

Στις 17:30 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τελετή απονομής του Διεθνούς Βραβείου Φιλελληνισμού Lord Byron για το έτος 2021, στην Ακαδημία Αθηνών, όπου θα προσφωνήσει τον βραβευόμενο πρώην γερουσιαστή και υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Κέρι ο οποίος έχει οριστεί ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Τζο Μπάιντεν για ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή.

