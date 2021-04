Κοινωνία

Μένιος Φουρθιώτης: “Όχι” από το ΣτΕ στην προσφυγή του

Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το αίτημα του Μένιου Φουρθιώτη για αναστολή της απόφασης το Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ..

«Όχι» είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο αίτημα του Μένιου Φουρθιώτη να ανασταλεί η απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. να μειωθούν τα μέτρα ασφαλείας και φύλαξης.

Το Δ’τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 90/2021 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, απέρριψε αίτημα, με το σκεπτικό ότι η βλάβη την οποία επικαλείται ότι θα υποστεί από την προσβαλλόμενη πράξη του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. «δεν δικαιολογεί την χορήγηση της αιτούμενης αναστολής, η οποία πρέπει, ως εκ τούτου, να απορριφθεί».

Επιπλέον στο σκεπτικό τους οι σύμβουλοι Επικρατείας τονίζουν ότι μετά τη μείωση των μέτρων φρούρησης ο Μένιος Φουρθιώτης δεν έχει επικαλεστεί νέα περιστατικά από τα οποία να προκύπτει κίνδυνος για την ασφάλεια της ζωής του και κατά συνέπεια έκριναν ότι η βλάβη την οποία επικαλείται ότι θα υποστεί από την προσβαλλόμενη πράξη του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. «δεν δικαιολογεί την χορήγηση της αιτούμενης αναστολής».

