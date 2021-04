Life

Ελληνικός κινηματογράφος: σκηνές με "μυστικά" που δεν ξέρουμε (βίντεο)

O Μάκης Δελαπόρτας αποκάλυψε στο “Πρωινό”, ξεχωριστές στιγμές για μερικές χαρακτηριστικές σκηνές.

Καλεσμένος στο «Πρωινό» βρέθηκε ο Μάκης Δελαπόρτας την Μεγάλη Τετάρτη και αποκάλυψε μικρά μυστικά και περιστατικά που δεν ξέραμε σχετικά με ορισμένες από τις πιο κλασσικές σκηνές σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου που όλοι έχουν λατρέψει.

Όπως είπε, η Μαίρη Χρονοπούλου είχε πιεί ένα μικρό μπουκαλάκι κονιάκ για να γυρίσει την σκηνή του χορού της, στην ταινία «Μία κυρία στα μπουζούκια», τραγουδώντας το «Είμαι γυναίκα του γλεντιού», όπως η ίδια αποκάλυψε στον Μάκη Δελαπόρτα. Όπως του είπε η Μαίρη Χρονοπούλου έπρεπε να υπερβεί τον εαυτό της, καθώς έπαιζε σοβαρό ρεπερτόριο στο θέατρο και τώρα έπρεπε να χορέψει τσιφτετέλι κι έτσι άδειασε την πορτοκαλάδα που της προσέφεραν και έβαλε κονιάκ στο μπουκαλάκι, το οποίο την απελευθέρωσε και μας χάρισε μια εξαιρετική σκηνή.

Για την σκηνή από την «Μανταλένα», στην οποία η Αλίκη Βουγιουκλάκη χτύπησε το κεφάλι της στην βάρκα πέφτοντας στην θάλασσα, ενώ καυγαδίζει με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ο Μάκης Δελαπόρτας είπε ότι η Αλίκη υπέστη διάσειση, αλλά η σκηνή κρατήθηκε και δεν ξαναγυρίστηκε. Όπως του είχε αναφέρει η ίδια, το ατύχημα έγινε επειδή την εν λόγω περίοδο η Αλίκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ήταν τσακωμένοι και εκείνη δεν ήθελε να έρθουν «πρόσωπο με πρόσωπο» κι έτσι κράτησε το σώμα της σε απόσταση, με αποτέλεσμα πέφτοντας άτσαλα να χτυπήσει στο κεφάλι.

Στην ταινία «Ο Λαμπρούκος μπαλαντέρ», τελευταία ταινία του Λάμπρου Κωνσταντάρας, ο δημοφιλής ηθοποιός είχε ήδη περάσει ένα εγκεφαλικό και είχε πρόβλημα στην ομιλία, το οποίο είναι εμφανές για λίγο σε ορισμένες σκηνές, όπως εκείνη μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με την Μαίρη Κοντού. Παρά τις ενστάσεις της Μάρως Κοντού, για να μην εκτεθεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο σκηνοθέτης Κώστας Καραγιάννης και ο γιός του Λάμπρου Κωνσταντάρα επέμενε να γυριστεί η ταινία και ως «διά μαγείας», στο γύρισμα των σκηνών ο Κωνσταντάρας δεν κομπιάζει καθόλου στην ομιλία.

Στην ταινία «Ορατότης μηδέν», ο Νίκος Κούρκουλος ήταν απίστευτα φορτισμένος, ειδικά στην σκηνή της μαρτυρίας του για το ναυάγιο, όπου λέει και την ατάκα «σταματήστε το κάρβουνο, όχι άλλο κάρβουνο», διότι είχε χάσει τον αγαπημένο του αδελφό, Σπύρο, σε ναυάγιο στην Βενεζουέλα και μάλιστα δεν βρέθηκε ποτέ η σορός του, ενώ είχε βρεθεί σε παραλία το πτώμα του καπετάνιου, που ήταν χτυπημένος από μια σφαίρα.

Με ολομέταξο φόρεμα εμφανίστηκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην σκηνή των βασανιστηρίων στην ταινία «Υπολοχαγός Νατάσα», αν και ο Νίκος Φώσκολος, που δεν ήθελε να κάνει ταινία μαζί της επειδή η εθνική μας σταρ είχε την δική της άποψη για τις σκηνές, της είχε πει να φορέσει ότι πιο ταπεινό και φτωχικό είχε. Ο Φώσκολος είδε το φόρεμα που δεν του «έκανε», όμως έπρεπε να γυριστεί η σκηνή και έτσι πήρε ένα ψαλίδι και έκοψε το μεταξωτό φόρεμα, πήρε και βρωμόνερα και λάσπες και το λέρωσε και έτσι γυρίστηκε η σκηνή, με την Αλίκη να δίνει ρεσιτάλ, κλαίγοντας… ίσως και για το φόρεμα της!

