Εμβόλιο κατά του κορονοϊού: Έρχεται η σειρά για τους άνω των 18

Η υφυπουργός Υγείας «έδωσε» χρόνο για τον εμβολιασμό των άνω των 18, ενώ αναφέρθηκε και στο εμβόλιο της AstraZeneca.

Μέσα στο Μάιο θα ανοίξει πιθανότατα η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των πολιτών ηλικίας 18-29, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις της Ζωής Ράπτη.

Μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ η υφυπουργός Υγείας εξέφρασε την ελπίδα ότι, «οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιηθούν μέσα στο Μάιο».

Προέτρεψε επίσης τους νεότερους να εμβολιαστούν νωρίς, ειδικά όσους είναι πιο κινητικοί από τους 60 ετών και άνω.

Σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca, επανέλαβε ότι, είναι «απολύτως ασφαλές» και αναφερόμενη στα ραντεβού που έκλεισαν οι ηλικίας 30-39 ετών, σχολίασε ότι, «πήγαν πάρα πολύ καλά».

«Έχουν κλειστεί σχεδόν 100.00 ραντεβού», είπε σχετικά με την ηλικιακή ομάδα 30-39 που εμβολιάζεται από χθες.

Η υφυπουργός Υγείας επικαλέστηκε μάλιστα και τη σημερινή δήλωση της Επιτρόπου Υγείας, Στέλλας Κυριακίδου στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ότι δηλαδή, οι επιπλοκές από το εμβόλιο είναι απειροελάχιστες σε σχέση με τα εκατομμύρια πολιτών που έχουν εμβολιαστεί παγκοσμίως. «Οι ηλικίες 40 – 44 θα εμβολιαστούν με το AstraZeneca», κατέληξε.

