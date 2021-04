Life

“Η Φάρμα”: κόντρες για την Δέδε και το κουίζ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση και αντεγκλήσεις με αφορμή μια απάντηση που δόθηκε στο παιχνίδι, που “άναψε φωτιές” στο επεισόδιο που θα δούμε την Παρασκευή.

Τεταμένο είναι το κλίμα στο επεισόδιο της «Φάρμας» που θα δούμε την Μεγάλη Παρασκευή, λόγω της απάντησης της Κάτιας Δέδε σε ένα ερώτημα στο κουίζ, καθώς κάποιοι συμπαίκτες της υποστηρίζουν ότι «έκλεψε».

Από εκείνη την στιγμή ξεκινά ένα γαϊτανάκι από προσβολές και συμπεριφορές που παραπέμπουν σε εκδικητικές τάσεις, με την Κάτια Δέδε να αντιμαχεί με τον «Ντούπη» για το ποιος τελικώς «πιάστηκε στα πράσα».

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε από “Το Πρωινό”:

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: διάρρηξη σε ψιλικατζίδικο με λεία 160000 ευρώ (βίντεο)

Τσίπρας στον ΑΝΤ1: πολιτικές αποφάσεις με πρόφαση την Επιτροπή - Γιατί να στείλω sms για να βγάλω βόλτα τον σκύλο μου;

Κορονοϊός - Σκουτέλης: να συνεχιστούν τα μέτρα μέχρι να “πατήσουμε κάτω” τον ιό