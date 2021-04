Οικονομία

Ελλάδα 2.0: Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ελλάδας

Παραδόθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Τι περιμένει η Ελλάδα. Το σχόλιο της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

O αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα και παρέδωσε στον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Γιώργο Μοσχόβη, αντίτυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο εχθές απεστάλη και αναρτήθηκε στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κατατέθηκε χθες το βράδυ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό μας Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0". Το Σχέδιο περιλαμβάνει 106 επενδυτικά προγράμματα και 67 μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται και κοστολογούνται με ακρίβεια σε 4.104 σελίδες. Η Ελλάδα, που χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει κερδίσει τους περισσότερους πόρους, κατά κεφαλήν, στην Ευρώπη από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι η δεύτερη χώρα που καταθέτει το τελικό της σχέδιο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πυρετώδη και δύσκολη δουλειά, που χρειάστηκε για να φτάσουμε ως εδώ, όλους όσους δούλεψαν μέχρι τώρα στην κοινή προσπάθεια. Τους Υπουργούς και τις ομάδες των Υπουργείων, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης, τον Υφυπουργό Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, 'Ακη Σκέρτσο, τον Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρη Σκάλκο, τον Προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξη Πατέλη, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Μιχάλη Αργυρού, τον Γ.Γ. Συντονισμού, Θανάση Κοντογεώργη και τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας του Ταμείου Ανάκαμψης, Νίκο Μαντζούφα».

Προπαντός όμως τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη του και την καθοδήγησή του.

Το πρώτο βήμα έγινε. Τώρα ακολουθεί το ακόμα δυσκολότερο έργο της απορρόφησης των τεράστιων πόρων του Ταμείου, που θα επιτρέψει στη χώρα να πραγματοποιήσει όχι απλώς μια δυναμική ανάκαμψη, αλλά να μπει σε μια μόνιμη μακροχρόνια πορεία ανάπτυξης και αλλαγής του παραγωγικού της μοντέλου, προς όφελος ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Το σχέδιό μας έχει την ωριμότητα που μας επιτρέπει από αύριο κιόλας να ξεκινήσουμε τα έργα και τις επενδύσεις του Ταμείου, με δικούς μας πόρους, μέχρι να φτάσουν τα χρήματα του Ταμείου, μετά την έγκριση του σχεδίου μας που προβλέπεται θεσμικά να γίνει μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού. Η πρόκληση είναι τεράστια, αλλά η ευκαιρία για την Ελλάδα μοναδική».

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν: η Ελλάδα θα μπορέσει να λάβει μέχρι 30,5 δισ. ευρώ

Την ικανοποίησή της για την έμφαση που δίνει το σχέδιο ανάκαμψης της Ελλάδας σε καίριους τομείς εξέφρασε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν με μήνυμά της στα ελληνικά.

«Λάβαμε το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Χαίρομαι για την έμφαση σε καίριους τομείς όπως πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, απασχόληση, δεξιότητες, ιδιωτικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Μετά την αξιολόγηση η Ελλάδα θα μπορέσει να λάβει μέχρι 30,5 δισ. ευρώ μέσω του NextGenerationEU», ανέφερε ειδικότερα η κ. Φον Ντερ Λάιεν.

