Οικονομία

Γιάννης Στουρνάρας: στο επίκεντρο η προστασία του ασφαλισμένου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απευθύνει παραινέσεις στους ασφαλιστές να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα της προστασίας του καταναλωτή.

Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ, σημειώνει o διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σε αποκλειστική συνέντευξη του στο νέο τεύχος του περιοδικού «Ασφαλιστικό ΝΑΙ».

Ταυτόχρονα, όμως, απευθύνει παραινέσεις στους ασφαλιστές να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα της προστασίας του καταναλωτή, δηλαδή της προσφοράς στον καταναλωτή προϊόντων και υπηρεσιών που να καλύπτουν τις δικές του ασφαλιστικές ανάγκες στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του, με ταυτόχρονη παροχή της μέγιστης δυνατής προστασίας.

Στη συνέντευξή του, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις, η υγεία και οι φυσικές καταστροφές, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και αποτελούν περιοχές που μπορούν να ωφεληθούν από τις συνέργειες μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Εξυπακούεται ότι η συνεργασία αυτή δεν πρέπει να εξαρτάται από τους βραχυπρόθεσμους στόχους της κάθε κυβέρνησης αλλά να εντάσσεται σε ένα μακρόπνοο πλαίσιο εθνικής πολιτικής. Επίσης, είναι απαραίτητο οι όροι αυτής της συνεργασίας να είναι σαφείς σε όλους τους συμμετέχοντες και διαφανείς για τα μέλη και τους δικαιούχους του κάθε συστήματος.

Ο κ. Στουρνάρας εξαγγέλλει επίσης, ως επόπτης της ασφαλιστικής αγοράς, την ανάπτυξη εργαλείων για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των πρακτικών διανομής, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό αριθμό των επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, τη διασπορά τους ανά την ελληνική επικράτεια και τον όγκο και την πολυπλοκότητα των ασφαλιστικών προϊόντων.

«Επιδίωξή μας είναι να έρθουμε πιο κοντά στην καθημερινότητα των δικτύων διανομής και να αναγνωρίσουμε από κοινού τα τυχόν ελλείμματα στην κανονιστική συμμόρφωσή τους που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν, ώστε να ενισχυθεί έτσι περαιτέρω η αξιοπιστία της ασφάλισης στη συνείδηση των καταναλωτών» υπογραμμίζει ο κ. Στουρνάρας.

Τέλος, ο κ. Στουρνάρας κάνει σύσταση στους νέους ανθρώπους να απευθυνθούν στην ιδιωτική ασφάλιση για την κάλυψή τους αλλά να έχουν όμως υπόψη τους ότι πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των ατομικών ασφαλιστικών αναγκών τους και σαφή αντίληψη του μέρους του κινδύνου που θέλουν να διακρατήσουν και του μέρους που θέλουν να ασφαλίσουν.

Εμβολιασμοί - Κικίλιας: Άνοιξε η πλατφόρμα για τους 40-44, το Μ. Σάββατο για τους 45-49

Γηροκομείο στα Χανιά: Νέες καταγγελίες στον ΑΝΤ1 για άθλιες συνθήκες