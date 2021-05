Κοινωνία

Μέσα Μεταφοράς: κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά

Ταλαιπωρία αναμένεται για τους πολίτες που κινούνται με το Μετρό και τον Ηλεκτρικό.

Στις κινητοποιήσεις για την εργατική Πρωτομαγιά αναμένεται να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι σε Μετρό και Ηλεκτρικό.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στο Μετρό έχουν κηρύξει στάση εργασίας την Τρίτη 4 Μαΐου του 2021. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΕΛΜΕ, οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ με στάση εργασίας από την έναρξη μέχρι τις 9.00 το πρωί και από τις 21.00 μέχρι την λήξη της βάρδιας την ίδια ημέρα.

Από πλευράς τους οι εργαζόμενοι στον ΗΣΑΠ θα προχωρήσουν σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη 6 Μαΐου του 2021, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος η Πρωτομαγιά ως επίσημη αργία μεταφέρθηκε την Τρίτη 4 Μαΐου.

Απεργία Πρωτομαγιάς: Τα δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που ακυρώνονται

Ακινητοποιημένα θα είναι τα τρένα σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας την ερχόμενη Τρίτη, 4 Μαΐου, λόγω της συμμετοχής και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) στην 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, για την ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ λόγω της απεργίας θα ματαιωθούν όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια σε όλο το δίκτυο συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού Σιδηρόδρομου.

Αναλυτικά:

Τη Δευτέρα 3-5-2021 (προηγούμενη ημέρα της απεργίας)

1. Μεταξύ Αθηνών - Οινόης - Χαλκίδας - Αθηνών:

Καταργούνται σε όλη τους τη διαδρομή οι αμαξοστοιχίες: 2534 & 2539.

2. Μεταξύ Θεσσαλονίκης - Σερρών:

Καταργείται σε όλη της τη διαδρομή η αμαξοστοιχία: 3632.

Την Τρίτη 4-5-2021 (ημέρα της απεργίας)

Καταργούνται όλες οι επιβατικές αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς και τα λεωφορεία που εκτελούν εσωτερικές διαδρομές εντός του Δικτύου.

Την Τετάρτη 5-5-2021 (επόμενη ημέρα της απεργίας)

1. Μεταξύ Σερρών - Θεσσαλονίκης:

Καταργείται σε όλη τη διαδρομή η αμαξοστοιχία: 3631.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να καλεί στον αριθμό 14511 ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.trainose.gr .

