Γεννηματά για εμβόλια κορονοϊού: Μην αφήσουμε την ελπίδα να πάει χαμένη

Στο Ασκληπιείο Βούλας και το εμβολιαστικό κέντρο βρέθηκε η Φώφη Γεννηματά, στέλνοντας διπλό μήνυμα για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού.

Το εμβολιαστικό κέντρο στο Ασκληπιείο της Βούλας επισκέφθηκε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των εμβολιασμών κατά της covid-19.

«Θέλω σήμερα να στείλω δύο μηνύματα. Το πρώτο είναι προς τους πολίτες. Ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρέωση, είναι δικαίωμα. Είναι το δικαίωμά σας στη ζωή», ανέφερε η κ. Γεννηματά. Με το δεύτερο μήνυμα απευθύνθηκε στην κυβέρνηση: «Χρειάζεται άμεσα αποτελεσματική καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για να μη μείνει κανένα περιθώριο στη σύγχυση και στην παραπληροφόρηση».

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής τόνισε την ανάγκη για καλύτερο σχεδιασμό «ώστε να φτάσουν τα εμβόλια πιο κοντά στον πολίτη, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που είναι μεγάλης ηλικίας και ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές».

«Να μην αφήσουμε αυτήν την ελπίδα να πάει χαμένη», κατέληξε η κ. Γεννηματά.

