Ο Γιάννης Λαγός ζήτησε άσυλο στο Βέλγιο

Ο εισαγγελέας στις Βρυξέλλες αναμένεται να αποφανθεί σήμερα αν ο ευρωβουλευτής θα παραμείνει κρατούμενος ή σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Αίτηση ασύλου στο Βέλγιο υπέβαλε ο Γιάννης Λαγός, που βρέθηκε ενώπιον του Βέλγου δικαστή για να υποστηρίξει την αίτησή του.

Ο εισαγγελέας στις Βρυξέλλες αναμένεται να αποφανθεί σήμερα αν ο ευρωβουλευτής θα παραμείνει κρατούμενος ή σε κατ’ οίκον περιορισμό έως ότου υπάρξει απόφαση σχετικά με την έκδοσή του στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση που το δικαστήριο αποφανθεί υπέρ του, τότε η έκδοσή του ενδεχομένως να αργήσει. Εάν ισχύσει αυτό το σενάριο, ο Γιάννης Λαγός μπορεί να αφεθεί ελεύθερος.

Η βελγική δικαιοσύνη θα αποφασίσει εντός 15 ημερών σχετικά με την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης του Γ. Λαγού αναφέρουν πληροφορίες από την εισαγγελία Βρυξελλών.

Η ημερομηνία της ακρόασης του Γ. Λαγού δεν είναι ακόμη γνωστή και θα ανακοινωθεί αργότερα.

Ο καταδικασμένος για τη δράση της Χρυσής Αυγής Γιάννης Λαγός, συνελήφθη χθες το απόγευμα στις Βρυξέλλες, μετά την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Είχε προηγηθεί άρση της ασυλίας του, ως ευρωβουλευτή, από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Ευρωκοινοβουλίου.

