Hollywood: Φήμες χωρισμού για Sam και Aaron Taylor

Το ζευγάρι αποφάσισε να πουλήσει το σπίτι του

Στο Hollywood, τη απόφαση ενός ζευγαριού να πουλήσει το σπίτι του, συχνά ακολουθεί ο χωρισμός. Κάπως έτσι φούντωσαν και οι φήμες χωρισμού για τους Sam και ο Aaron Taylor Johnson.

Παρόλο που μπορεί να είναι απλώς ένα ζευγάρι που επιλέγει να πουλήσει ένα ακίνητο, το Διαδίκτυο αποφάσισε ότι πίσω από αυτό, κρύβεται ο χωρισμός.

Η εν λόγω τριώροφη ιδιοκτησία διαθέτει επτά υπνοδωμάτια, έξι μπάνια, πισίνα και σάουνα, σύμφωνα με το Architectural Digest.

