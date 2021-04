Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλια - Θεμιστοκλέους: Η ηλικιακή ομάδα 40-44 θα μπορεί να επιλέξει ποιο θα κάνει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα είναι διαθέσιμα όλα τα εμβόλια για τους 40-44 ετών. Τι είπε για την ηλικιακή ομάδα 18-30 ετών.

Η ηλικιακή ομάδα 40-44 ετών θα είναι η επόμενη για την οποία θα ανοίξουν όλα τα εμβόλια για τον κορονοϊό, δήλωσε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι θα γνωρίζουμε τις πρώτες ημέρες του Μαΐου πότε ακριβώς θα είναι διαθέσιμα όλα τα εμβόλια για τους 40-44 ετών, καθώς εξαρτάται από τις συμμετοχές και τις παραδόσεις των εμβολίων.

Όπως είπε, για τους πολίτες ηλικίας 45-49 ετών, η πλατφόρμα ανοίγει για όλα τα εμβόλια το Μεγάλο Σάββατο.

Αναφορικά με τους πολίτες 30-39 ετών, είπε ότι έχουν προγραμματιστεί 103.000 ραντεβού. Όπως τόνισε, πρόκειται για σημαντικό αριθμό, ο οποίος θα ανέβει.

Ερωτηθείς για την ηλικιακή ομάδα 18-30 ετών, σημείωσε πως «αν πάμε με βάση τον σχεδιασμό και τις παραδόσεις, πιστεύουμε ότι εντός του Ιουνίου θα έχουμε ανοίξει σχεδόν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες».

Ειδήσεις σήμερα:

Μείωση ενοικίων τον Μάιο - Επιστρεπτέα 7 με κατ΄ εξαίρεση αίτηση

Πάσχα σε βίλες και μονοκατοικίες: αύξηση ρεκόρ στις κρατήσεις

Ναύπλιο: Καρχαρίας εμφανίστηκε στην παραλία Καραθώνας (βίντεο)