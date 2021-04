Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown: Ανακοινώνονται νέα μέτρα- αλλαγές σε sms, μετακινήσεις και μπαρ

Τι αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα στην καθιερωμένη ενημέρωση, την τελευταία της εβδομάδας.

Με τη συμμετοχή του Υπουργού Υγείας, του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και των γιατρών Παπαευαγγελοπούλου και Μαγιορκίνη θα πραγματοποιηθεί η σημερινή ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας και των μέτρων κατά του κορονοϊού, καθώς δεν θα υπάρξει άλλη ενημέρωση τη Μεγάλη Παρασκευή.

Έτσι, στις 18:00 αναμένεται να ανακοινωθούν οι εξειδικεύσεις των μέτρων που θα ισχύσουν από τη Δευτέρα του Πάσχα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, την αποστολή sms και τη λίστα των ΚΑΔ της εστίασης που επαναλειτουργούν από τις 3 Μαΐου.

«Το σύστημα των sms είναι υπό αναμόρφωση», δήλωσε το πρωί στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν θα χρειάζεται sms για την εστίαση», η οποία δεν θα έχει και διαδημοτικούς περιορισμούς.

Τηρουμένων των μέτρων υγιεινής, όπως έχουν οριστεί με αποστάσεις, κτλ. η εστίαση θα λειτουργεί βάσει της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις 23:00, χρόνος οι πολίτες θα πρέπει να βρίσκονται στο σπίτι τους.

Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι οι ΚΑΔ της εστίασης που θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα του Πάσχα, καθώς έχει δημιουργηθεί σύγχυση για τη λειτουργία των μπαρ. Ο Νίκος Παπαθανάσης, πάντως, διαβεβαίωσε ότι, το τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει πριν από τη Δευτέρα.

