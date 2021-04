Life

Η Φαίη Σκορδά, η Φωτεινή Παντζιά και η υιοθεσία του Άγγελου (βίντεο)

Η συγκινητική ιστορία και τα ισχυρά μηνύματα που στέλνει η ιστορία της υιοθεσίας ενός παιδιού από την Αφρική

Για τα γραφειοκρατικά εμπόδια, τις αγωνίες και το συγκλονιστικό «ταξίδι ζωής» που έκανε μέχρι να επιστρέψει στην Ελλάδα με τον Άγγελο, μίλησε στην Φαίη Σκορδά και «Το Πρωινό» η Φωτεινή Παντζιά.

Όπως αφηγήθηκε, «Από μικρό παιδί, από 11 ετών, έλεγα ότι ήθελα να υιοθετήσω παιδί, αν και μπορούσα να κάνω παιδί. Δεν είχα εγωιστική ανάγκη το dna μου να μεταφερθεί σε ένα παιδί, αλλά βλέπω γύρω μου εκατομμύρια παιδιά που πρέπει να βρουν την οικογένεια τους. Όλα τα παιδιά πρέπει να βγουν από τα ιδρύματα… χθες»

Ακούστε και δείτε την συγκινητική εξομολόγηση στο «Πρωινό» για την νέα ζωή για την ίδια και τον Άγγελο, όπως βαπτίστηκε ο γιός της: