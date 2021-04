Οικονομία

Προκαταβολή σύνταξης: Οι πληρωμές και τα ποσά στους δικαιούχους

Εγκρίθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ οι προκαταβολές σύνταξης μαζί με τα αναδρομικά για 29.356 ασφαλισμένους.

Εγκρίθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ και καταβάλλονται σήμερα και αύριο οι προκαταβολές σύνταξης μαζί με τα αναδρομικά για 29.356 ασφαλισμένους.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 26.623 δικαιούχοι θα λάβουν από το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης και τη Μεγάλη Πέμπτη τις προκαταβολές συντάξεων μαζί με τα αναδρομικά ποσά από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης απονομής σύνταξης. Το συνολικό ποσό, που πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, είναι 123 εκατ. ευρώ.

Οι υπόλοιποι 2.733 θα λάβουν απευθείας την προσωρινή ή οριστική σύνταξή τους, μαζί με τα αναλογούντα αναδρομικά, καθώς ολοκληρώθηκε εντός Απριλίου η εξέταση των φακέλων τους, εκδόθηκε η απόφαση συνταξιοδότησης και η έναρξη των καταβολών θα πραγματοποιηθεί με τις τρέχουσες πληρωμές ή τέλος Μαΐου. Σχετική ειδοποίηση θα λάβουν από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Οι προκαταβολές των 360 ευρώ ή 384 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο κάθε ασφαλισμένος, θα καταβάλλονται κάθε τέλος του μήνα, μέχρι την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής σύνταξης.

Στους παραπάνω δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται 1.700 αιτούντες, που, ενώ η αίτησή τους αρχικά είχε απορριφθεί, λόγω υπέρβασης του ορίου οφειλών, τελικά θα λάβουν προκαταβολή σύνταξης, μετά την τροπολογία, που ψηφίστηκε από τη Βουλή την προηγούμενη Πέμπτη, καθώς, μεταξύ άλλων, αυξάνεται το όριο οφειλών των μη μισθωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις αρχικές αιτήσεις, που πέρασαν στο στάδιο επεξεργασίας, οι κυριότεροι λόγοι απόρριψης ήταν: 2.544 αιτήσεις, λόγω οφειλών (ακόμα και άνω των νέων ορίων), 1.563 που δεν τηρούσαν τις ηλικιακές προϋποθέσεις ή τις ειδικές διατάξεις συνταξιοδότησης, 592 που λαμβάνουν ήδη προσωρινή ή άλλη σύνταξη και 1.453 που εντάσσονται στην κατηγορία των διεθνών συντάξεων (και δεν συμπεριλαμβάνονταν στο μέτρο της προκαταβολής).

Η πλατφόρμα για την προκαταβολή σύνταξης παραμένει ανοιχτή για όσους δεν έχουν υποβάλει, μέχρι σήμερα, αίτηση και είναι προσβάσιμη, μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου Gov.gr και της επίσημης ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/).

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «30.000 συμπολίτες μας, που περιμένουν μήνες ή και χρόνια για την απονομή της σύνταξής τους, βλέπουν από το Δημόσιο μια έμπρακτη κατανόηση του προβλήματός τους. Αν και η πλήρης τακτοποίηση των εκκρεμών συντάξεων απομένει να διευθετηθεί το ταχύτερο δυνατόν, η προκαταβολή εθνικών συντάξεων μαζί με τα αναδρομικά ποσά είναι σίγουρα μια κίνηση ανακούφισης. Είναι πολύ σημαντικό ότι το σχετικό μέτρο εφαρμόστηκε και οι συντάξεις καταβάλλονται μέσα σε δύο μήνες από την ψήφιση του σχετικού νόμου.

Το υπουργείο και ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζουν την προσπάθεια για την αντιμετώπιση του ζητήματος των εκκρεμών συντάξεων με προσλήψεις συμβασιούχων επιστημόνων, αλλά και συνταξιούχων που εργάζονταν στον e-ΕΦΚΑ, με απόδοση bonus στους υπαλλήλους του φορέα για την αύξηση του ρυθμού απονομής συντάξεων, με 1.700 υπολογιστές που θα αντικαταστήσουν απαρχαιωμένο εξοπλισμό 20ετίας, με πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές, που θα πέσουν και αυτοί στη μάχη της έκδοσης των συντάξεων, με την ψηφιοποίηση δομών, υπηρεσιών και συνταξιοδοτικών φακέλων, κλπ. Ήδη, το πρώτο τρίμηνο του 2021, σημειώθηκε αύξηση 61% στους ρυθμούς έκδοσης συντάξεων σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 και αύξηση 46% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Η προσπάθειά μας, όμως, εντείνεται, γιατί είναι υποχρέωσή μας απέναντι στους πολίτες, που υπομένουν και αγωνιούν, να λάβουν το ταχύτερο δυνατόν τη σύνταξη που δικαιούνται».

