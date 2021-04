Υγεία - Περιβάλλον

Μια άγνωστη προστατευτική δράση της βιταμίνης D

Τι αναφέρουν Καναδοί ερευνητές για την σχέση της με τον διαβήτη και άλλα νοσήματα.

Πολύ λόγος έχει γίνει τους τελευταίους μήνες για την βιταμίνη D και την αξία της. Και όπως φαίνεται διαρκώς προκύπτουν νέα δεδομένα για τη συσχέτιση της συγκεκριμένης βιταμίνης ως ασπίδα προστασίας σε διάφορες παθήσεις.

Η σχέση της βιταμίνης D με τον διαβήτη

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ρόλο που μπορεί να παίζει η βιταμίνη στο διαβήτη. Σύμφωνα με Καναδούς ερευνητές, η βιταμίνη D φαίνεται ότι ενισχύει τη δράση της ινσουλίνης στον οργανισμό και πιθανόν να ανακόπτει την πορεία εκδήλωσης του διαβήτη. Η έρευνα που το επιβεβαιώνει αυτό, δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο European Journal of Endocrinology.

Η σχέση της βιταμίνης D με άλλες παθήσεις

Πολύς λόγος, πάντως έχει γίνει επίσης τελευταία για το πως τα συμπληρώματα της βιταμίνης D μπορεί να μας προστατέψουν από τον κορονοϊο και από την κατάθλιψη.

Επίσς μια ακόμα έρευνα δείχνει ότι η πρόληψη μιας συχνής αλλά αρκετά σοβαρής παρενέργειας της ανοσοθεραπείας φαίνεται πως βοηθά η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D, σύμφωνα με άλλη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο CANCER. Η κολίτιδα αποτελεί μια από τις πιο συχνές και σοβαρές παρενέργειες της ανοσοθεραπείας. Η έρευνα όμως έδειξε ότι οι ασθενείς που έλαβαν τη βιταμίνη είχαν 65% λιγότερες πιθανότητες ανάπτυξης κολίτιδας, μετά από προσαρμογές σε βασικούς παράγοντες.

