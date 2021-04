Life

Τίτλοι τέλους για ζευγάρι της ελληνικής showbiz

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τράβηξαν χωριστούς δρόμους μετά από έναν περίπου χρόνο κοινής πορείας...

Τίτλοι τέλους για τη σχέση του Μιχάλη Μουρούτσου και της Μαρίας Δελόγκα, οι οποίοι τράβηξαν χωριστούς δρόμους μετά από έναν περίπου χρόνο κοινής πορείας, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο Πρωινό την Τετάρτη.

«Ο Μιχάλης Μουρούτσος είναι εδώ και λίγο καιρό μόνος του. Είχε σχέση εδώ και ένα χρόνο με τη Μαρία Δελόγκα. Είχαν κατά καιρούς κάνει πάρα πολλές αναρτήσεις. Ο καιρός πέρασε, η σχέση τους δεν προχώρησε και εδώ και λίγο καιρό έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, δεν είναι ζευγάρι πια. Δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, δεν έχουν τσακωθεί», είπε χαρακτηριστικά η Νάνσυ Παραδεισανού.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Η Φαίη Σκορδά, η Φωτεινή Παντζιά και η υιοθεσία του Άγγελου (βίντεο)

Γηροκομείο στα Χανιά: Νέες καταγγελίες στον ΑΝΤ1 για άθλιες συνθήκες