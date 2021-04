Κόσμος

Κίνα: Μαχαίρωσε παιδιά σε νηπιαγωγείο

Δεκάδες τραυματίες, παιδιά στην πλειονότητά τους, δέχθηκαν επίθεση από άνδρα μέσα στο σχολείο τους.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι 18 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 16 παιδιά, σε νηπιαγωγείο στην νοτιοδυτική περιοχή Γκουανγκσί της Κίνας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Δύο από τα παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά από την επίθεση αυτή στην πόλη Μπεΐλιου, πρόσθεσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο ύποπτος συνελήφθη από την αστυνομία, πρόσθεσε η πηγή αυτή.

