Κέιτ Μίντλετον: Τα δυο σύνολα που φόρεσε στη φάρμα που επισκέφτηκε

Δείτε τι επέλεξε να φορέσει.

Η Δούκισσα του Cambridge, Kate Middleton έχει την αξιοζήλευτη ικανότητα να δείχνει όμορφη ότι κι αν φοράει. Από τα επίσημα ρούχα της έως τις απλές επιλογές της ημέρας.

Σε μια επίσκεψη στην αγροτική βορειοανατολική Αγγλία, η Kate Middleton ντύθηκε ανάλογα της περίστασης, αλλά δεν έχασε καθόλου από τη λάμψη και την κομψότητά της

Όμως, αντί να κυκλοφορήσει με ένα σύνολο σε όλη την εκδρομή στην εξοχή του Durham, η δούκισσα άλλαξε ρούχα μεταξύ της περιήγησης στο αγρόκτημα.

