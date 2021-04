Πολιτική

Πλακιωτάκης: Ελλάδα και ΗΠΑ απολαμβάνουν εξαιρετικές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης μαζί με τον πρέσβη των ΗΠΑ επισκέφτηκαν δύο σκάφη της Αμερικανικής Ακτοφυλακής που έχουν καταπλεύσει στο Λιμάνι του Πειραιά.

Δύο σκάφη της Αμερικανικής Ακτοφυλακής τύπου USCG Cutters που έχουν καταπλεύσει στο Λιμάνι του Πειραιά, επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, μαζί με τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα, Geoffrey Pyatt και τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Θεόδωρο Κλιάρη.

Κατά τη διάρκεια περιήγησης στα δύο σκάφη, ο ΥΝΑΝΠ Γ. Πλακιωτάκης και ο Πρέσβης των ΗΠΑ Geoffrey Pyatt πραγματοποίησαν ρίψη στεφάνου προς τιμήν της συμπλήρωσης των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση αλλά και των 200 ετών της Ελληνοαμερικανικής φιλίας.

Ολόκληρη η ομιλία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη:

«Είναι μεγάλη τιμή για εμένα, να βρίσκομαι σήμερα μαζί με μέλη δύο ιστορικών Σωμάτων. Της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που κατέχει ηγετική θέση στο παγκόσμιο θαλάσσιο πεδίο και του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη μεγάλη ιστορία και προσφορά. Είναι επίσης μεγάλη μας χαρά να σας καλωσορίσουμε στον Πειραιά, στην καρδιά της ελληνικής ναυτιλίας και ναυτοσύνης και να μοιραστούμε μαζί σας το όραμα, την εμπιστοσύνη και τις προσδοκίες μας στο ευρύτερο πλέγμα της θαλάσσιας και ναυτιλιακής μας πολιτικής.

Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες πολιτείες της Αμερικής απολαμβάνουν εξαιρετικές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις, στη βάση των μακροχρόνιων ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των δύο εθνών, οι οποίες ανατρέχουν στο 1830, αμέσως μετά την Ελληνική Επανάσταση. Η κοινή μας κληρονομιά, οι κοινές μας αξίες και η πίστη μας στην ελευθερία, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, τις οποίες εσείς ως ακτοφυλακή προστατεύετε και διαφυλάσσετε, αποτελούν το ισχυρότερο θεμέλιο για ακόμη καλύτερες προοπτικές στις πολιτικές και θεσμικές μας σχέσεις και συνεργασίες. Ο ναυτιλιακός τομέας, ως ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας και της καθημερινής μας ζωής, δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση.

Άλλωστε, η Ελλάδα μπορεί να είναι μια μικρή χώρα, στο μέγεθος και με τον πληθυσμό περίπου της Μασαχουσέτης, αλλά όταν πρόκειται για την εμπορική ναυτιλία, η χώρα μας κατέχει αναμφίβολα ηγετική θέση παγκοσμίως και διαθέτει μια μακραίωνη ναυτική παράδοση που χάνεται στα βάση των αιώνων. Οι ΗΠΑ έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό, καθώς ήταν εκείνες που παρείχαν δωρεάν οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση του ελληνικού στόλου, ο οποίος καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ με το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα υψηλής τεχνολογίας, όπως τα σκάφη που είχαμε τη χαρά να επισκεφτούμε σήμερα, αποτελεί έναν κορυφαίο οργανισμό Ακτοφυλακής παγκοσμίως. Παράλληλα, η Ελλάδα, βρισκόμενη στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Μεσόγειο. Η εμπειρία και η αποφασιστικότητα των στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι επιχειρησιακές τους ικανότητες, ο επιτελικός σχεδιασμός, το αίσθημα ευθύνης που τα διακατέχει, καθώς και ο σεβασμός τους στο Διεθνές Δίκαιο και την ανθρώπινη ζωή, διασφαλίζουν την προστασία των εθνικών και ευρωπαϊκών θαλάσσιων συνόρων μας και την αποτελεσματική άσκηση της εθνικής μας κυριαρχίας στις θάλασσές μας.

Αγαπητοί αξιωματούχοι και πληρώματα των σκαφών της Αμερικανικής Ακτοφυλακής,

Η παρουσία σας εδώ σήμερα καταδεικνύει, για άλλη μια φορά, τις ισχυρές και εγκάρδιες σχέσεις με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και το ενδιαφέρον για την περαιτέρω εδραίωση τους μέσω κοινών επιχειρησιακών πρωτοβουλιών και αμοιβαίας τεχνικής συνεργασίας. Η επίσκεψη του Αρχηγού της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, Ναυάρχου Karl Schultz , στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος τον περασμένο Σεπτέμβριο, σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη συνεργασία των δύο Ακτοφυλακών. Αποτέλεσμα συνεργασίας, ήταν η προχθεσινή πετυχημένη επιχείρηση εντοπισμού και κατάσχεσης 46,7 κιλών κοκαΐνης σε πλοίο στην Κόρινθο. Το Λιμενικό Σώμα και η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ, η γνωστή DEA, πέτυχαν μια ακόμα νίκη απέναντι στους εμπόρους του θανάτου.

Αυτή την συνεργασία επιθυμούμε να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, μέσα από το υπό ολοκλήρωση Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των δύο Ακτοφυλακών.

'Ηδη, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έχουν ήδη επωφεληθεί από πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΗΠΑ τόσο σε επιχειρησιακό, όσο και επιτελικό επίπεδο.

Αξιότιμε Πρέσβη, κε Geoffrey R. Pyatt

Επιτρέψτε μου, για άλλη μια φορά, να ευχαριστήσω θερμά εσάς, το προσωπικό της Πρεσβείας και των σκαφών της Ακτοφυλακής ΗΠΑ για την επίσκεψή σας στον Πειραιά και να εκφράσω τις υψηλές προσδοκίες μου ότι η στρατηγική αυτή συνεργασία των Ακτοφυλακών μας θα παραμείνει σταθερή και αμοιβαία επωφελής στο μέλλον.

Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι σε όλους σας καλές θάλασσες!»

Ειδήσεις σήμερα:

Κυπριακό - Διπλωματικές πηγές: Με καλή πίστη η Ελλάδα στην πενταμερή

“Καλημέρα Ελλάδα”: ο Γιώργος Παπαδάκης και η συγκίνηση για τα γενέθλια της εκπομπής (βίντεο)

ΔΟΥ Χολαργού: επίθεση με γκαζάκια